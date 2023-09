A la hora de ir de compras, hay una prenda de vestir que suele dar mucha pereza probarse: los pantalones. Si tú también compartes esta opinión, tranquilo, porque hay un truco para saber si los pantalones te valen sin necesidad de probártelos. Sencillo, rápido y efectivo a partes iguales, puede ponerlo en práctica en la misma tienda, sin tener que hacer fila en los probadores.

Rhodes Wood, un experto en industria textil y asesor de moda, ha compartido en TikTok un vídeo en el que explica el mejor truco para saber si unos pantalones son de la talla correcta. Una técnica de lo más curiosa, gracias a la cual puedes saber en un abrir y cerrar de ojos si la prenda en cuestión te va a quedar bien.

«Si no tienes mucho tiempo para probártelos o estás en una tienda en la que no hay probadores, aquí tienes un truco para saber si los pantalones te valen», comienza explicando. Para saber si el ancho de la cintura es el correcto, tienes que «colocarlos alrededor del cuello como si fueran una corbata y fijarte si encajan bien o no sin esfuerzo, sin queden muy holgados».

En cuanto al largo, extiende los pantalones a lo largo de la pierna, desde la cintura hasta el calzado. Para ello, coloca la parte superior del pantalón unos centímetros por encima de la cintura y asegúrate de que llegan hasta el tobillo. ¡Así de simple!

Tipos de pantalones

Seguro que al ir a comprar esta prenda de vestir te vuelves un poco loco con la nomenclatura de los pantalones: Straight, Flare, Cropped, etc. Más allá de los clásicos pantalones vaqueros, hay un mundo de posibilidades:

High Waist : pantalones de tiro alto que se ajustan a la cintura, realzan las caderas y modelan la silueta.

: pantalones de tiro alto que se ajustan a la cintura, realzan las caderas y modelan la silueta. Wide Leg : pantalones anchos que se ajustan ligeramente en la cinta. A partir de ahí, empiezan a ensancharse hasta los pies.

: pantalones anchos que se ajustan ligeramente en la cinta. A partir de ahí, empiezan a ensancharse hasta los pies. Skinny : pantalones pitillo que marcan por completo la silueta ya que son muy ajustados, como una segunda piel.

: pantalones pitillo que marcan por completo la silueta ya que son muy ajustados, como una segunda piel. Flare : pantalones acampanados de aire setentero.

: pantalones acampanados de aire setentero. Cropped : pantalones tobilleros que llegan hasta la altura de los gemelos y pueden ser ajustados, acampanados o rectos.

: pantalones tobilleros que llegan hasta la altura de los gemelos y pueden ser ajustados, acampanados o rectos. Palazzo : pantalones de cintura alta y tejido fluido de estilo formal.

: pantalones de cintura alta y tejido fluido de estilo formal. Mom: pantalones de tiro alto con cintura ajustada que van rectos hasta los tobillos, donde se ajustan ligeramente.