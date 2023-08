Hay un banco que te paga por comprar: vas a querer saber cuál es

Ir de compras es una de las acciones más habituales para casi cualquier persona, ya sea ir a comprar al supermercado, a tiendas de ropa, de regalos o de lo que sea en cada caso, incluso es habitual «ir de compras» sin realmente comprar, para mirar tiendas y saber qué cosas gustaría comprar en el futuro, por ejemplo cuando sean las rebajas o lo que queramos haya bajado de precio. Te contamos qué banco te paga por comprar, algo increíble que jamás habrás visto pero así es, y te gustará tanto que querrás hacerte de ese banco ya si es que todavía no lo eres.

Así es la tarjeta del Banco Sabadell que te paga por comprar

Las entidades bancarias están constantemente buscando la manera de captar nuevos clientes o aumentar los servicios y productos contratados de los que ya lo son, y para lograrlo preparan diferentes estrategias, una de ellas ofrecer promociones muy interesantes con regalos, descuentos, etc. En este sentido, el Banco Sabadell le ha metido un golazo por toda la escuadra a todos los demás bancos poniendo a disposición de sus clientes una tarjeta con la que les pagarán por utilizarla… ¡lo nunca visto!.

Con esta tarjeta del Banco Sabadell se ofrece la devolución de una parte de las compras que se realicen, una promoción increíble que desde luego no suena nada mal. Para poder disfrutar de esta tarjeta es imprescindible tener contratada la Cuenta Online del Sabadell, una de las cuentas que mejor funciona en esta entidad bancaria ya que no supone ningún tipo de gasto al cliente, sin comisiones ni gastos de administración o mantenimiento. Además, no tiene condiciones de vinculación ni se exige un periodo mínimo de permanencia, y las retiradas de efectivo y transferencias online serán gratuitas.

Esta tarjeta tan interesante es una tarjeta de débito que te devolverá el 3% del importe de las compras que es realicen con ella hasta el 30 de septiembre, siempre y cuando sea una tarjeta vinculada a esa Cuenta Online. Ese porcentaje será ingresado en la cuenta cada mes. No cabe duda de que esta tarjeta es todo un regalazo, ya que poder recuperar parte del dinero que te has gastado por la cara y sin tener que hacer nada es un puntazo al que cuesta resistirse.