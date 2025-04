El truco infalible de Karlos Arguiñano para ahorrar un dineral en la compra

En los tiempos que corren, en los que llenar la nevera cuesta casi lo mismo que llenar el depósito del coche, cada pequeño gesto cuenta. Planificar las comidas, aprovechar los ingredientes y reducir el desperdicio alimentario se han convertido en herramientas básicas para mantener a raya el gasto mensual. Pero, entre el trabajo, la familia, los compromisos y ese anhelo constante de tener un poco de tiempo libre, organizarse en la cocina puede parecer una misión imposible. Y es justo ahí donde entra en juego un truco tan sencillo como efectivo de Karlos Arguiñano para ahorrar en la compra.

El popular chef, que lleva décadas cocinando en televisión, no sólo comparte recetas deliciosas, sino también pequeñas lecciones que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Entre ellas, un truco práctico para cocinar con cabeza, ahorrar en la cesta de la compra y ganar tiempo sin perder sabor: cocinar más de lo necesario y congelar. Parece básico, pero como él dice, «todo va sumando».

El truco de Karlos Arguiñano para ahorrar en la compra

La explicación de Arguiñano es muy simple: cuando cocines, haz de más. No para comer en exceso, sino para guardar. Si sois dos o tres en casa, no prepares únicamente tres platos. Haz cinco o seis. Porque, aunque en ese momento tardes unos minutos más en la cocina, lo agradecerás los días posteriores. No tendrás que volver a cocinar, ni a comprar, ni a pensar qué hacer para comer.

Imagina que cocinas unas lentejas con chorizo un lunes. En lugar de preparar sólo tres platos, haces el doble. Comes ese día, guardas una ración para el martes, y congelas el resto. Esa comida ya está resuelta.

Es un truco que aplica perfectamente a platos como guisos, lentejas, sopas, cocido, albóndigas, pisto, arroz, pasta o incluso purés de verduras. Comidas que no sólo aguantan bien el paso del tiempo, sino que incluso ganan en sabor cuando se dejan reposar. Y lo mejor es que, además de ahorrar tiempo y esfuerzo, reduces el número de veces que tienes que ir al supermercado.

Claro que también funciona con ingredientes básicos: si vas a cocer arroz, haz el doble. Ese arroz cocido se puede transformar en una ensalada fría con atún y huevo duro, en una guarnición para un salteado de verduras o en un arroz al horno con tomate y queso.

Lo mismo ocurre con la pasta. Seguro que alguna vez te has pasado con la cantidad. En lugar de tirar lo que sobre, dale una segunda vida. El primer día, macarrones con salsa boloñesa y, al siguiente, una ensalada de pasta fresca con aceitunas, maíz y tomate.

La importancia del congelador

Para que este truco de Arguiñano para ahorrar en la compra funcione bien, el congelador se convierte en un aliado indispensable. Solo necesitas tenerlo bien organizado y etiquetar los tuppers con la fecha y el contenido. Así evitas el clásico «¿esto qué era?» cuando lo sacas un mes después.

Tener comidas listas para calentar también es una solución ideal para los días en que llegas cansado, sin ganas de cocinar, pero tampoco quieres pedir comida a domicilio.

Y es que, como dice Arguiñano, «no hay que complicarse». Lo importante es cocinar con cabeza y, cuando puedas, pensar un poco a largo plazo. Hacer hoy lo que te va a ayudar mañana.

Cómo planificar las comidas

Lo que Karlos propone va más allá de un simple consejo de cocina; es una filosofía de vida basada en la planificación inteligente.

Planifica qué vas a comer cada día. Esto te ayuda a comprar solo lo necesario y evitar improvisaciones costosas. Un menú claro evita repetir y permite variar. Ir al supermercado con una lista reduce compras impulsivas y garantiza que no te falte nada para las comidas programadas. Cuando prepares platos como legumbres, guisos o pasta, haz el doble o incluso el triple. Así ahorras tiempo y dinero. Cocinar más no supone mucho esfuerzo extra y tendrás varias comidas resueltas. Guarda las sobras en tuppers individuales. Así puedes sacar exactamente lo que necesitas sin desperdiciar. Etiqueta cada recipiente con el nombre del plato y la fecha. Si vas justo de tiempo entre semana, cocina el domingo varios platos y guárdalos. Dejar comidas listas para varios días aligera el estrés diario. Congela, reaprovecha y calcula bien las raciones. La buena planificación evita desperdicio y cuida tu bolsillo.

El consejo de Karlos Arguiñano no es sólo un truco para ahorrar en la compra, es una manera de vivir con más calma y previsión. Cocinar un poco más hoy significa ganar tranquilidad mañana. No hace falta complicarse: con un pequeño gesto como preparar raciones extra, puedes tener platos listos, sabrosos y caseros siempre a mano. Es un hábito sencillo, económico y muy eficaz. Pruébalo una vez, y verás cómo se convierte en tu nueva rutina favorita.