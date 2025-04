Cuando entramos a una habitación de hotel, encontramos las toallas perfectamente dobladas, con una apariencia impecable, como si se hubieran colocado con precisión milimétrica. Esto no es casualidad, sino el resultado de un truco que permite ahorrar espacio, mantener las toallas organizadas y hacer que luzcan siempre presentables. Si alguna vez te has preguntado cómo lograr que las toallas luzcan igual que en los hoteles, la clave para lograr un doblado impecable no sólo radica en la técnica, sino también en el tipo de toalla y en su cuidado.

Factores como el grosor, la textura y la calidad del tejido influyen en el resultado final. Además, los hoteles siguen un protocolo de lavado y planchado específico que ayuda a mantener las toallas esponjosas, suaves y libres de arrugas.

Cómo doblan las toallas en los hoteles

Antes de hablar de técnicas de doblado, es fundamental conocer qué tipo de toallas se utilizan en los hoteles y por qué se ven siempre tan elegantes. En la mayoría de los hoteles de lujo, las toallas son de algodón 100%, lo que les confiere una gran capacidad de absorción y suavidad al tacto. También suelen ser de un gramaje elevado, lo que les da mayor espesor y durabilidad. Sin embargo, este tipo de toallas requieren un cuidado especial para mantener su apariencia con el tiempo.

El doblado tipo hotel de lujo es ideal para quienes buscan una apariencia más voluminosa y sofisticada. Para lograrlo, primero extiende la toalla sobre una superficie plana, asegurándote de alisarla bien. Luego, dobla los extremos más cortos hacia el centro, dejando un pequeño espacio entre ambos, lo que permitirá que la toalla conserve un cierto volumen. A continuación, dóblala nuevamente por la mitad y, finalmente, gírala y enróllala firmemente para conseguir un acabado pulcro y estilizado. Este método no sólo mejora la estética del baño, sino que también ayuda a mantener las toallas organizadas y listas para su uso.

Por otro lado, el método enrollado para spa es perfecto para quienes desean recrear la sensación de un centro de relajación en casa. Para aplicarlo, comienza extendiendo la toalla y dóblala a lo largo por la mitad, asegurándote de que los bordes queden alineados. Luego, comienza enrollando desde uno de los extremos, procurando hacerlo de manera uniforme para lograr un acabado simétrico. Es importante ajustar el rollo para que quede firme y bien prensado, lo que facilitará su almacenamiento y evitará que se deshaga con facilidad. Además de su atractivo visual, este método es muy práctico, ya que permite organizar las toallas en estanterías abiertas o cestas, optimizando el espacio disponible.

Consejos adicionales

Ahora bien, no basta con doblar las toallas correctamente, sino que es necesario seguir ciertos cuidados para preservar su suavidad y capacidad de absorción. Para el lavado, es recomendable utilizar agua caliente, ya que ayuda a eliminar gérmenes y suciedad acumulada. Sin embargo, es importante evitar que el agua esté demasiado caliente, ya que pueda debilitar las fibras y reducir la vida útil de las toallas.

Otro aspecto clave es el uso de productos adecuados. Aunque pueda parecer contradictorio, el suavizante no es la mejor opción, ya que con el tiempo deja residuos que disminuyen la capacidad de absorción de las toallas. En su lugar, se puede añadir vinagre blanco en el ciclo de enjuague. Este ingrediente natural mantiene la suavidad de las fibras y ayuda a eliminar malos olores y restos de detergente.

El secado también influye en la textura de las toallas. Para conservar su esponjosidad, es recomendable sacudirlas antes de meterlas en la secadora. Este simple gesto ayuda a que las fibras recuperen su volumen original. Además, es preferible secarlas a temperatura media, ya que el calor excesivo puede endurecerlas y afectar su suavidad. En caso de secarlas al aire libre, es conveniente hacerlo en un lugar ventilado y evitar la exposición prolongada al sol.

Por último, aunque no es un paso obligatorio, planchar las toallas puede aportar un toque extra de elegancia. Algunos hoteles optan por este método para que luzcan impecables. Si decides hacerlo, es recomendable usar vapor en lugar de calor directo, ya que así se evitan daños en las fibras. Siguiendo estos consejos, tus toallas se mantendrán suaves, absorbentes y con un aspecto impecable, como las de un hotel de lujo.

Doblar bien las toallas es importante, pero la manera en que se presentan también marca la diferencia. Un truco simple es doblar una toalla de mano en tercios y colocarla sobre el lavabo; así el espacio se ve más ordenado y limpio.Otra idea es enrollarlas y ponerlas en una cesta decorativa, lo que da un toque sofisticado y cálido. Si prefieres colgarlas, hazlo con cuidado para que queden simétricas y bien alineadas. Al final, son estos pequeños detalles los que hacen que un baño luzca impecable.