El truco de los hoteles para dejar la ducha de tu casa como nueva: adiós al moho

La ducha es uno de los lugares donde más suciedad se acumula debido a la combinación de agua caliente y productos de higiene personal. ¿El resultado? Manchas difíciles de eliminar, especialmente la cal, que puede dejar los cristales y azulejos opacos. Afortunadamente, las limpiadoras de hoteles conocen un truco muy sencillo y efectivo para eliminar el moho y dejar la ducha impecable sin necesidad de recurrir a productos comerciales ni pasar horas frotando.

La cal (el depósito de minerales presentes en el agua dura) le acumula especialmente en los cristales de la mampara, las paredes del baño, las paredes de la ducha y las rejillas de drenaje, formando manchas blancas que no sólo son antiestéticas, sino que pueden deteriorar las superficies con el tiempo. Por otro lado, los restos de productos de higiene personal pueden dejar una capa pegajosa sobre las superficies, atrayendo más suciedad y creando manchas difíciles de eliminar. Teniendo esto en cuenta, es esencial limpiar la ducha con frecuencia para mantener el baño el baño higiénico.

El truco definitivo para decir adiós al moho

El método que proponen las limpiadoras de hotel consiste en una mezcla de ingredientes que todos tenemos en casa: vinagre blanco y jabón de lavavajillas.

El vinagre blanco es un limpiador natural que ayuda a eliminar los restos de cal. Su acidez ayuda a disolver los minerales presentes en el agua dura que forman las manchas blancas en los cristales de la mampara o en las paredes de la ducha. Además, tiene propiedades antimicrobianas, lo que lo convierte en el mejor aliado para desinfectar superficies sin recurrir a productos químicos agresivos. El jabón de lavavajillas, por su parte, es muy eficaz para deshacer la grasa y los restos de productos de higiene personal, lo que facilita su eliminación.

En una botella con pulverizador, mezcla una parte de vinagre blanco con dos partes de agua caliente. Añade una cucharada pequeña de jabón de lavavajillas. Agita bien la botella. Pulveriza la mezcla sobre las superficies de la ducha, como los azulejos, los cristales de la mampara y los grifos. Asegúrate de cubrir bien las zonas con manchas de cal, restos de jabón o grasa acumulada. Permite que la mezcla repose durante 10 minutos. Este tiempo permitirá que el vinagre actúe sobre la cal, mientras el jabón ablanda los residuos de jabón y grasa. Con una esponja suave o una bayeta de microfibra, frota las superficies de la ducha con movimientos circulares para eliminar la suciedad y las manchas. Una vez que hayas frotado bien, aclara con abundante agua caliente. Esto ayudará a eliminar los restos de la mezcla y a eliminar cualquier residuo de cal o jabón que pueda haber quedado. Para evitar las temidas marcas de agua que quedan cuando el agua se seca por sí sola, utiliza una rasqueta de goma o un paño limpio para secar los cristales y azulejos. Esto dejará la ducha libre de manchas y con un acabado brillante.

Para evitar que la cal y la suciedad se adhieran con fuerza a las superficies, es recomendable realizar esta limpieza al menos dos veces por semana. Además, un consejo adicional de las limpiadoras de hotel para que no aparezca moho consiste en pulverizar la mezcla de vinagre y jabón lavavajillas después de cada ducha. Simplemente rocía las superficies, deja actuar unos minutos y aclara con agua caliente.

Recomendaciones adicionales

Las juntas de silicona de la ducha suelen acumular moho y suciedad con el tiempo. Para limpiarlas, puedes usar un truco muy eficaz para eliminar el moho y las manchas, que consiste en una mezcla de vinagre blanco y bicarbonato de sodio.

Después de cada ducha, seca las superficies del cristal con una rasqueta de goma o un paño limpio. Esto evitará que se acumulen gotas de agua que, con el tiempo, se convierten en manchas difíciles de quitar.

Una buena ventilación en el baño es clave para evitar la humedad excesiva que puede favorecer la proliferación de moho y la acumulación de cal. Asegúrate de ventilar bien el baño después de cada ducha.

Si quieres darle un toque fresco a la ducha, puedes añadir unas gotas de aceite esencial de limón o eucalipto a la mezcla de vinagre y jabón. No sólo ayudará a mantener la ducha limpia, sino que también dejará un aroma fresco y agradable.

En definitiva, mantener la ducha limpia no tiene por qué ser una tarea difícil. Con este truco sencillo y natural, puedes disfrutar de una ducha reluciente sin necesidad de productos químicos agresivos. La clave está en la constancia y en utilizar ingredientes accesibles como el vinagre blanco y el jabón lavavajillas, que no sólo son eficaces, sino también respetuosos con el medioambiente. Al incorporar este pequeño hábito a tu rutina, podrás disfrutar de una ducha limpia, sin manchas de cal ni restos de suciedad.