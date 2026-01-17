Una trabajadora del aeropuerto cuenta el truco para que tu maleta sea la primera en salir por la cinta
Tu maleta será la primera en salir de la cinta, una trabajadora del aeropuerto desvela el truco que te ayudará a viajar con más tranquilidad. Viajar en avión es algo que hacemos con mayor o menor frecuencia en estos días que tenemos por delante y que pueden llegar a ser los que marcarán una diferencia importante. Sin duda alguna, tenemos que estar preparados para afrontar una serie de novedades destacadas que acabarán marcando una diferencia importante. En especial cuando estamos ante un cambio radical que puede ser el que nos acompañará en estas próximas jornadas.
Conocer todos los trucos habidos y por haber será algo que deberemos empezar a poner en práctica para conseguir que nuestro viaje sea lo más tranquilo posible. Tenemos que afrontar una serie de novedades que hasta el momento no sabíamos que teníamos por delante y que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos próximos días. Sin duda alguna, tendremos que empezar a prepararnos para descubrir cómo hacer que nuestra maleta un elemento preferente. No sólo no la perderemos con tanta facilidad, sino que será la primera en salir por la cinta.
La primera en salir por la cinta será esta maleta, un plus que podemos conseguir de forma fácil y efectiva. No esperar minutos antes de poder verla o sufrir la incertidumbre de que la habrán perdido o puede haberle pasado algo. Lo que tiene viajar en avión es este inconveniente que realmente podemos solucionar fácilmente.
Son tiempos de apostar claramente por una serie de novedades que hasta el momento no sabíamos que teníamos por delante y que pueden llegar a ser esenciales. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de aprovechar al máximo este tipo de detalles que hasta el momento no pensábamos que tendríamos.
Tenemos que empezar a ver llegar un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en estos días en los que quizás descubriremos un plus de buenas sensaciones. Esta maleta que tenemos por delante puede acompañarnos en numerosas ocasiones y al final será la que marque unas jornadas cargadas de actividad.
Una trabajadora de un aeropuerto se ha convertido en viral al descubrir la forma en la que podemos conseguir que nuestra maleta sea la primera en salir por la cinta. Este truco es uno de los más espectaculares.
Este truco te ayudará a viajar más y mejor
No tendrás que preocuparte por tu maleta, simplemente debes asegurarte de que agreguen la etiqueta de frágil. Un elemento que hace que las maletas se acaben cargando al final de la bodega de carga, por lo que, será la primera en salir. Además de que son las maletas que más atención reciben y por lo tanto, las que tienen menos posibilidades de perderse.
Desde Promoviajes nos dan una serie de consejos que nos ayudarán a mantener nuestra maleta en perfectas condiciones.
- Llevar el mínimo equipaje posible. Dejando a un lado los largos viajes en los que es imprescindible llevarnos una gran cantidad de pertenencias, debemos intentar llevarlo todo como equipaje de mano y no facturar ninguna maleta. A menudo tenemos la tendencia a llevarnos muchas cosas “por si acaso” que realmente no son necesarias, si tomamos sólo lo que sí lo sea, impediremos que nuestras posesiones se pierdan.
- Facturar de hora. En caso de que se tenga que facturar alguna maleta, debemos procurar que sea de las primeras en entrar en el avión y de esta manera evitaremos que no haya espacio para ella y se quede en el aeropuerto de salida.
- Deshacernos de las etiquetas antiguas. Si no retiramos las etiquetas de nuestros últimos viajes de la maleta, a la hora de pasar el escáner puede que tenga lugar una confusión y nuestro equipaje llegue a un destino no deseado. Para que esto no suceda basta con procurar que haya una sola etiqueta enganchada al equipaje, la del viaje que vamos a emprender.
- Poner una etiqueta de identificación. Una buena idea para que sea fácil relacionar que nuestro equipaje nos pertenece es enganchar una etiqueta donde se incluya nuestro nombre completo y un teléfono para contactar con nosotros. Cabe destacar que no recomendamos escribir nuestra dirección, ya que si lo hacemos, cualquiera que lea la etiqueta dispondrá de la información de dónde vivimos y el tiempo que estaremos fuera.
- Personalizar y hacer única nuestra maleta.A veces, cuando todo el equipaje de un vuelo circula por la cinta transportadora, es difícil distinguir nuestra maleta entre todas las que hay. A menudo ocurrió que involuntariamente un pasajero se llevó la maleta de otra persona por error. Para evitar esta incidencia y reconocer rápidamente nuestro equipaje, aconsejamos comprar las maletas de colores llamativos y atípicos, o bien personalizarla con algún pañuelo o pegatina.
- Introducir un geolocalizador. Hay dispositivos tecnológicos que sirven para meterlos en las maletas y así poder localizar en todo momento dónde se encuentran a través de una aplicación. Disponer de este tipo de aparatos ayudará a que la compañía aérea nos devuelva el equipaje lo más rápido posible.
