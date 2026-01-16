El castellano es un idioma profundamente vinculado a su historia y a su mesa. Una de las frases más recurrentes para expresar indiferencia absoluta tiene sus raíces en los mercados y cocinas de la Edad Media, donde una pequeña semilla marcaba el valor de lo insignificante.

En el día a día, recurrimos a fórmulas lingüísticas de forma casi automática sin pararnos a pensar en el peso histórico que cargan. Entre todas ellas, existe una expresión que ha sobrevivido al paso de los siglos para definir el desinterés más absoluto: «importar un comino».

Aunque hoy la usamos en cualquier contexto, su origen nos traslada a una época donde esta especia, a pesar de sus propiedades, era el ejemplo perfecto de lo que no tenía valor económico ni presencia física relevante.

El valor de lo ínfimo: por qué el comino se convirtió en símbolo de indiferencia

Para entender el origen de esta expresión, debemos fijarnos en la naturaleza misma del producto. El comino es una semilla de dimensiones minúsculas y peso casi imperceptible. En la España medieval, aunque era una especia muy utilizada en la gastronomía por su aroma y sus beneficios digestivos, su abundancia y su pequeño tamaño la hacían parecer algo despreciable desde el punto de vista del valor material.

Decir que algo «importaba un comino» era una forma metafórica de señalar que el asunto en cuestión no pesaba nada, no ocupaba espacio y no merecía el más mínimo esfuerzo. Era, en definitiva, la unidad de medida mínima de la relevancia.

A diferencia de otras especias exóticas y costosas de la época, como el azafrán o la pimienta, el comino representaba lo común y lo diminuto, lo que cualquiera podía tener y a lo que nadie daba importancia si se perdía una sola semilla.

Un legado que sobrevive: de la despensa medieval al habla digital

Lo fascinante de esta expresión es su resistencia al tiempo. Mientras que otras frases de origen medieval han caído en el olvido, el «comino» sigue plenamente vigente en el siglo XXI. Esta construcción forma parte de una familia de expresiones españolas que utilizan elementos botánicos de poco valor para enfatizar el desprecio o la falta de interés, como ocurre con el bledo, el pimiento o el rábano.

Sin embargo, es el comino el que ha mantenido un estatus especial en el habla popular. Su uso no solo refleja una herencia gastronómica, sino también una forma de entender la realidad a través de las comparaciones cotidianas. Conocer su historia no solo enriquece nuestro vocabulario, sino que nos ayuda a comprender cómo los objetos más pequeños de nuestra cocina terminaron dando forma a nuestra manera de sentir y comunicarnos.