Tira los botes de especias inmediatamente si ves esto: el aviso urgente de un experto en seguridad alimentaria

Las especias son uno de los pilares fundamentales en la cocina, proporcionando ese toque especial que transforma una receta sencilla en un plato único. Sin embargo, ¿sabías que las especias, aunque son bastante duraderas, tienen un tiempo de vida útil más corto de lo que pensamos? Muchos de nosotros guardamos estos productos sin cuestionarnos su fecha de consumo preferente, lo que podría llevar a la pérdida de sabor.

Expertos en seguridad alimentaria aseguran que, aunque las especias tienen una larga vida útil, ésta no es eterna. Las especias secas pueden durar varios años, pero con el tiempo, su potencia y sabor se desvanecen, y en algunos casos, su textura puede cambiar. Un experto en nutrición y seguridad alimentaria, Wieke van der Vossen, ha explicado recientemente que aunque no hay riesgos inmediatos para la salud por consumir especias antiguas, la pérdida de sabor y sus cambios físicos son señales claras de que no están en su mejor estado.

¿Cómo conservar correctamente las especias?

Las especias secas son muy resistentes si se almacenan en las condiciones adecuadas, y no es raro ver tarros de especias que se mantienen intactos durante varios años. Sin embargo, esto no significa que se puedan guardar indefinidamente sin afectar su calidad. Lo más importante es el entorno en el que las conservamos. Para que las especias duren más tiempo y mantengan su sabor, hay que guardarlas en un lugar oscuro, fresco y seco. El calor, la luz directa y la humedad son factores que aceleran la degradación de las especias. El experto Wieke van der Vossen menciona que «no deben mojarse», porque la humedad puede alterar rápidamente su composición.

Algunos de nosotros cometemos el error de guardar las especias cerca fuentes de calor, como la vitrocerámica o el horno, lo cual es perjudicial. El vapor generado al cocinar puede infiltrarse en los frascos de especias, lo que puede afectar no sólo su sabor, sino también su textura y su seguridad. Además, los cambios en el sabor de las especias pueden ser tan sutiles que ni siquiera nos damos cuenta de que han perdido su potencia con el paso del tiempo. Por eso es recomendable tener en cuenta estas advertencias para mantener las especias en perfecto estado durante más tiempo.

¿Cuánto tiempo duran?

La durabilidad varía dependiendo del tipo, pero generalmente, las hierbas secas y especias pueden mantenerse en su mejor estado durante dos o tres años. Pasado este tiempo, su sabor puede empezar a deteriorarse de manera significativa. Según Van der Vossen, «el sabor de las especias, en particular, se deteriora». Esto significa que aunque las especias no se vuelven peligrosas para la salud después de algunos años, su capacidad para dar sabor a los platos disminuye considerablemente.

Por ejemplo, la pimienta, el comino o el pimentón pierden gran parte de su intensidad después de tres o cuatro años. Las especias que son más delicadas, como las hierbas secas (como el orégano, la albahaca o el tomillo), pueden experimentar una pérdida de sabor aún más rápida. Aunque no se convierten en un riesgo para la salud, su uso en la cocina puede resultar en platos con menos sabor y sin la chispa que éstas aportan.

¿Cómo saber si han caducado?

Si bien las especias no tienen una fecha de caducidad estricta, hay señales claras que nos indican si han perdido calidad o si ya no son aptas para el consumo. El cambio de color, textura o la aparición de grumos son algunas de las primeras señales de que algo no va bien.

Las especias frescas tienen una textura suelta y polvorienta, pero cuando empiezan a volverse grumosas o compactas, esto puede ser un indicio de que han absorbido humedad, lo que compromete su integridad. Además, las especias que han empezado a desarrollar puntos negros o signos visibles de moho se deben desechar de inmediato. Estos signos son evidencia de que las condiciones de almacenamiento no han sido las adecuadas, y han proliferado bacterias en el interior del tarro.

Según los expertos, las especias que tienen un sabor menos intenso con el tiempo no son peligrosas para la salud, siempre que no muestren signos de humedad, moho o alteraciones significativas en su textura. Aún así, si las especias han perdido mucho de su sabor original, es probable que no estén ofreciendo los beneficios de sabor que podrías esperar, lo que significa que es hora de reemplazarlas por nuevas.

En definitiva, las especias son un ingrediente esencial en la cocina, y como tal, debemos tratarlas con el cuidado que merecen. Aunque tienen una larga vida útil, no son productos eternos. La manera en que las almacenamos y su antigüedad juegan un papel crucial en su frescura y sabor. Los expertos nos recomiendan estar atentos a las señales de deterioro, como cambios en la textura, la aparición de puntos negros o la pérdida de sabor.