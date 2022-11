‘The New York Times’ revela cuál es la ciudad más infravalorada de España

Todas las ciudades de España tienen su encanto, pero si miras hacia el sur de España, ‘The New York Times’ ha querido dedicar un artículo a la belleza y posibilidades de Cádiz. Para ellos, es la ciudad más infravalorada de España por el turismo internacional y han querido dedicarle unas palabras llenas de elogios.

La ciudad más infravalorada de España según ‘The New York Times’

No nos sorprende que no le falten elogios a Cádiz, es una de la joyas andaluzas y destaca por su gastronomía, su gente y como no, por sus increíbles playas. No son pocos los españoles que escogen estas tierras para veranear y también turistas extranjeros. Aún con ello, el diario estadounidense calificaba esta ciudad como una ‘jota infravalorada’ para el turismo internacional.

Hay ciudades de España que cuentan con una gran repercusión internacional y reciben turistas de todos los rincones del mundo, algunas de las más conocidas son Barcelona y Madrid. Pero quien haya veraneado en el sur sabe que sus playas y su gastronomía no se quedan atrás. Además, el diario destacaba que esta ciudad siempre se quedaba atrás frente a otras ciudades de Andalucía, como Granada o Sevilla.

Si bien es cierto que todas tienen su encanto, para el diario, Cádiz tiene algo especial que no se ha tenido en cuenta en el turismo internacional. «Es una ciudad que siempre se ha pasado por alto, incluso para los viajeros que se llevan enamorando desde hace años de Andalucía» relataba el escritor del artículo.

Historia, gastronomía y hogar

Entre los elementos que destacaba de la ciudad, era todo su recorrido histórico y es que los edificios y calles de Cádiz cuentan una historia que empezó miles de años atrás. «La gente ha estado viviendo en Cádiz durante más de 3.000 años, lo que la convierte en una de las ciudades habitadas más antiguas de Europa».

Su casco antiguo merece más de un paseo y es que escogen grandes historias de los que habitaron este lugar años atrás. Cultura, arquitectura e historia van de la mano en esta ciudad. De todos los sitios, el diario destacaba la Catedral de Cádiz como una parada obligatoria para los visitantes que se animasen a ir a Cádiz.

Además, destacaba que ir a Cádiz es sentirse como en casa por la acogida que tiene el lugar y su gente. «Quizás sea producto de que la ciudad no está en el itinerario andaluz de muchas personas extranjeras, que sí visitan Sevilla o Granada» recalcaba el periodista, dejando claro que la tranquilidad del lugar era una bendición, pero también remarcaba lo infravalorada que estaba la ciudad en comparación a sus vecinas.

«Es muy raro estar rodeado de tanta historia y aún sentir que eres parte del lugar; sentarse en un bar, comer platos de pescado frito y escuchar nada más que las sílabas tragadas del español andaluz» narraba el autor, dejando entrever que esta ciudad ya ha conseguido robarle el corazón.

Es una parada obligatoria para muchos españoles en verano, pero sí que cuenta con menos reconocimiento que otras ciudades andaluzas a nivel internacional. Pero como le ha pasado a este periodista, cuando decides poner un pie en esta ciudad, te acaba conquistando por sus características, bares e historia.