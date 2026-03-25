El significado de que aparezcan peces de plata en tu casa y por qué debes preocuparte

Los peces de plata en casa pueden parecer inofensivos, pero su presencia tiene un significado importante. Este pequeño insecto, también conocido como Lepisma saccharina, puede estar indicando un problema en tu vivienda.

Detectarlos a tiempo es clave para evitar daños mayores. Su aparición no es casual y los expertos piden que estemos muy atentos para actuar cuanto antes.

Qué son los peces de plata

Los peces de plata son insectos pequeños, alargados y de color gris plateado. Se mueven rápidamente y suelen aparecer en zonas oscuras y húmedas del hogar, como baños, cocinas o sótanos.

No pican ni transmiten enfermedades. Sin embargo, sí pueden causar daños materiales. Se alimentan de almidón, azúcar, papel, cartón, telas e incluso silicona. Por eso pueden estropear libros, ropa o documentos importantes.

Por qué aparecen peces de plata en casa

La principal causa de la aparición de peces de plata es la humedad. Su presencia suele ser una señal clara de que hay exceso de humedad en la vivienda.

También pueden aparecer por:

Falta de ventilación

Restos de comida o suciedad

Grietas o rincones donde esconderse

Si ves uno de forma puntual, no suele ser grave. Pero si aparecen varios, puede tratarse de una plaga y deberías tomar cartas en el asunto cuanto antes porque el problema podría agravarse rápidamente.

Qué significa tener peces de plata en casa

Encontrar peces de plata en casa es una señal de alerta. Indica que hay condiciones favorables para su reproducción, especialmente humedad. Según expertos, estos insectos pueden vivir varios años. Si no se actúa a tiempo, pueden multiplicarse rápidamente. Por eso, su presencia no debe ignorarse.

Cómo eliminar los peces de plata

Existen varias formas eficaces de eliminar los peces de plata:

Productos insecticidas : se pueden usar sustancias en polvo como el ácido bórico o el gel de sílice (el mismo que viene en las cajas de zapatos). Ayudan a deshidratar al insecto y lo eliminan de forma rápida. Eso sí, debes tener cuidado si hay niños o mascotas cerca porque puede resultar tóxico.

: se pueden usar sustancias en polvo como el ácido bórico o el gel de sílice (el mismo que viene en las cajas de zapatos). Ayudan a deshidratar al insecto y lo eliminan de forma rápida. Eso sí, debes tener cuidado si hay niños o mascotas cerca porque puede resultar tóxico. Insecticidas naturales: si prefieres opciones más seguras y naturales puedes optar por rociar la casa con lavanda, canela en polvo o piretro, un insecticida natural que no es peligroso y que ayuda a mantener los pececillos de plata alejados de tu casa.

si prefieres opciones más seguras y naturales puedes optar por rociar la casa con lavanda, canela en polvo o piretro, un insecticida natural que no es peligroso y que ayuda a mantener los pececillos de plata alejados de tu casa. Trampas caseras: puedes fabricar un bote con avena, patata o pegamento y ponerle un agujero en la tapa. Rápidamente los insectos entrarán y no podrán salir.

Cuándo llamar a un profesional

Si la presencia de peces de plata es constante o abundante, lo mejor es contactar con una empresa especializada en control de plagas. Ellos podrán evaluar la situación y aplicar soluciones más eficaces.

Pero antes de todo esto, debes saber que la prevención es fundamental. Para evitar su aparición deberías seguir los siguientes pasos, que son de gran utilidad:

Reduce la humedad en casa

Ventila las habitaciones a diario

Limpia con frecuencia

Sella grietas y agujeros

La verdad de los peces de plata

Cualquier insecto que aparece en casa puede aparecer por completo en estos días en los que realmente cada detalle contará de una forma diferente. Estaremos ante una serie de peculiaridades que pueden ser claves y que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podrían ser un problema.

La salud de nuestra casa o de los que vivimos en ella, puede estar determinadas por ciertos cambios que vamos viendo llegar de una manera muy diferente. Es hora de preocuparnos o no, con la llegada de estos seres que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante.

Tocará empezar a prepararnos para dar un giro radical en ciertos elementos que, puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que cada detalle contará de una manera ejemplar. Tendremos que ver llegar una novedad destacada con estos animales que pueden traernos un mensaje oculto.

La cantidad es importante. Antes de determinar si estamos ante una amenaza o no, la cantidad de estos insectos es fundamental. Pueden aparecer en un momento puntual o ser parte de una plaga, tocará saber en todo momento, a qué nos enfrentamos y la manera de afrontar este giro radical que tenemos por delante.

Tal y como nos explican los expertos de Reale, «los pececillos de plata son de los insectos más primitivos que se conocen, avanzan con movimientos similares a los peces, lo que justifica su nombre. No producen ningún tipo de picadura y se trata de uno de los indicadores que anuncian que tu vivienda puede estar teniendo un problema de humedad. A título informativo, te diremos que su nombre científico es Lepisma saccharina. Son grandes devoradores de almidón, azúcar, restos de tejidos, celulosa del papel y silicona por lo que pondrán en peligro libros, documentación, comida, juntas siliconadas… Como pueden vivir varios años, si no actúas pronto se pueden convertir en una plaga muy desagradable y muy peligrosa».