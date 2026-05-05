Una ciudad antigua de 2400 años emerge bajo el agua y deja a los expertos sin palabras: «Estructuras históricas en buen estado»

Bajo la superficie del planeta se esconden historias que forman parte del pasado de la humanidad. A lo largo del tiempo, diversas civilizaciones han dejado huellas sorprendentes que, por distintas circunstancias, quedaron enterradas o incluso sumergidas bajo el agua. En algunos casos, sequías extremas o fallos estructurales han permitido redescubrir estos vestigios ocultos, revelando ciudades enteras que habían permanecido invisibles durante décadas. Estos hallazgos no solo fascinan por su misterio, sino que también aportan valiosa información sobre cómo vivían nuestros antepasados como la ciudad antigua de 2400 años.

Uno de los descubrimientos más llamativos recientes tuvo lugar en Turquía, donde, según Yahoo News, el descenso inesperado del nivel del agua en la presa de Dicle dejó al descubierto una ciudad antigua de aproximadamente 2.400 años de antigüedad. Este hallazgo no fue consecuencia de una sequía, como suele suceder en otros casos, sino de intensas lluvias combinadas con fallos en las compuertas de la presa. Los investigadores de la Universidad de Dicle aprovecharon esta oportunidad para estudiar la zona, descubriendo restos de 78 viviendas, una mezquita, una escuela religiosa y varias tumbas, lo que evidencia que se trataba de un núcleo urbano importante en su época.

Derinkuyu: la ciudad antigua subterránea más fascinante

Si bien algunas ciudades permanecen ocultas bajo el agua, otras se esconden bajo tierra, como es el caso de Derinkuyu, una impresionante ciudad subterránea situada en la región de Capadocia, en Turquía.

Según Vamos Viajando, esta estructura fue excavada en roca volcánica blanda y tiene una profundidad de unos 85 metros, distribuidos en más de 18 niveles. Su complejidad arquitectónica y su tamaño la convierten en una de las construcciones más asombrosas del mundo antiguo.

Los expertos describen que Derinkuyu tenía capacidad para albergar hasta 20.000 personas, junto con sus animales y provisiones, lo que indica que fue diseñada como un refugio autosuficiente.

«Sus túneles conectaban distintas estancias como cocinas, bodegas, capillas, almacenes e incluso escuelas, lo que demuestra una organización social avanzada», mencionan. Este diseño permitía a sus habitantes vivir largos periodos bajo tierra sin depender del exterior, especialmente en tiempos de conflicto o persecución.

Historia y evolución de Derinkuyu

La historia de esta ciudad antigua subterránea es tan compleja como su estructura. Se cree que los primeros niveles fueron excavados por los hititas alrededor del siglo VIII a.C., aunque algunos expertos sugieren que podría ser aún más antigua.

Posteriormente, fue ampliada por los frigios y utilizada por romanos y bizantinos, adaptándose a las necesidades de cada época. Durante la Edad Media, Derinkuyu adquirió especial relevancia como refugio para comunidades cristianas que huían de persecuciones.

Según Guided Cappadocia Tours, su diseño incluía puertas de piedra de gran tamaño que podían cerrarse desde el interior, impidiendo el acceso de invasores. «Este sistema defensivo, junto con sus estrechos pasadizos, hacía extremadamente difícil cualquier intento de ataque», aseguran.

La ciudad fue utilizada durante siglos, hasta que cayó en el olvido y no fue redescubierta hasta 1963, cuando un habitante local encontró una estancia oculta tras una pared de su casa. Este hallazgo desencadenó una serie de exploraciones que revelaron la magnitud real de la ciudad.

Ingeniería y vida bajo tierra

Uno de los aspectos más sorprendentes de Derinkuyu es su avanzado sistema de ventilación. La ciudad cuenta con más de 50 pozos que garantizan la circulación de aire fresco incluso en los niveles más profundos.

Según los especialistas, este detalle demuestra el alto grado de conocimiento técnico de sus constructores, que lograron crear un entorno habitable en condiciones extremadamente complejas.

Además, se han encontrado prensas de vino y aceite, establos, cocinas comunitarias y espacios educativos, lo que indica que la vida en esta ciudad no se limitaba a la supervivencia, sino que incluía actividades económicas y sociales.

La existencia de túneles que conectaban Derinkuyu con otras ciudades subterráneas cercanas permitía a sus habitantes desplazarse con seguridad durante periodos de peligro.

Ciudades ocultas bajo el agua y su valor histórico

El caso de la ciudad emergida en la presa de Dicle no es aislado, sino que forma parte de un fenómeno más amplio en el que antiguas urbes reaparecen tras haber estado sumergidas durante largos periodos. Estos descubrimientos permiten reconstruir aspectos clave de las civilizaciones que habitaron esas regiones, desde su organización social hasta sus prácticas religiosas.

La aparición de estructuras como viviendas, escuelas o lugares de culto indica un alto nivel de desarrollo comunitario, lo que demuestra que estas ciudades no eran asentamientos improvisados, sino centros de vida plenamente consolidados.

Además, estos hallazgos ayudan a comprender mejor los cambios geográficos y climáticos que han afectado a distintas regiones del mundo. La intervención humana, como la construcción de presas, también ha contribuido a la desaparición temporal de estas ciudades, que quedan sumergidas hasta que circunstancias excepcionales permiten su reaparición.