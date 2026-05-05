El alcalde de Calvià recibe a Elisabeth Reynés, Miss Mundo España, y Farah El Bousairi, campeona de Europa de boxeo

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha recibido a dos residentes en el municipio que se han proclamado recientemente vencedoras en sus respectivos certámenes y competiciones. Se trata de Elisabeth Reynés, coronada Miss Mundo España 2026, y Farah El Bousairi, campeona de Europa de boxeo.

El Ayuntamiento de Calvià ha querido rendir homenaje a las dos mujeres que, como destaca en un comunicado, «con su dedicación, disciplina y talento se han convertido en un referente y un gran motivo de orgullo para todo el municipio».

Se da la circunstancia de que Elisabeth Reynés, residente en Calvià vila, fue elegida recientemente Miss Mundo España 2026, precisamente el mismo día en que Farah El Bousairi, residente en Santa Ponça, se proclamó campeona de Europa de boxeo en su categoría.

Elisabeth Reynés, de 22 años, fue elegida nueva representante de España en el próximo concurso de Miss Mundo 2026 en una gala celebrada el pasado 18 de abril en Gran Canaria. Elisabeth es graduada en Gestión de Alojamientos y está cursando Dirección Hotelera en la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Viajará para representar al país en el certamen Miss Mundo 2026 que tendrá lugar en Vietnam el próximo 5 de septiembre.

Farah El Bousairi, de 32 años, venció a la asturiana Minerva Gutiérrez en un combate que tuvo lugar en el polideportivo Germans Escalas de Palma de Mallorca también el pasado 18 de abril, obteniendo con ello el título de Europa EBU de peso supermosca. Se trata de la primera boxeadora profesional de las Islas Baleares en poseer simultáneamente un título nacional, campeona de España, y el cinturón europeo.

Durante la recepción oficial, el alcalde ha destacado el «inmenso orgullo que supone para el municipio contar con ciudadanas como Elisabeth y Farah, quienes han llevado el nombre de Calvià a lo más alto gracias a sus recientes triunfos nacionales e internacionales».

Asimismo, además de celebrar de primera mano estos triunfos, el primer edil les ha deseado el mayor de los éxitos en sus próximos compromisos y retos profesionales, reafirmando el apoyo incondicional del municipio y todo el respaldo del consistorio en sus respectivas carreras.