El Govern adjudica 12 pisos de alquiler a 580 euros al mes a vecinos de Calvià con cinco años de residencia

El Govern adjudica en Calvià 12 pisos de alquiler social a 580 euros al mes a vecinos con cinco años de residencia en este municipio mallorquín Un precio que sería una cuarta parte del coste medio del mercado inmobiliario de alquiler en esta localidad, que se sitúa en una horquilla de entre 1.800 y 2.000 euros al mes, para una vivienda estándar de 80 metros cuadrados.

Se trata de 12 viviendas situadas en diversas zonas del municipio de Calvià, de las cuales ocho se encuentran en Peguera, dos en Santa Ponça, una en Son Ferrer y otra en el pueblo de Calvià, y han sido compradas este año por el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) al Ayuntamiento de Calvià para incorporarlas al parque público de vivienda de protección.

El Ibavi formalizó la compra de estas 12 viviendas al Ayuntamiento de Calvià a principios del mes de febrero de este año por un precio global de 1,9 millones de euros (impuestos excluidos), en un acuerdo que tenía como objetivo su salida al mercado en régimen de alquiler social, dado que el actual equipo de gobierno de Calvià se encontró estas viviendas cerradas.

El Ibavi se ha encargado de los trabajos de adecuación de las viviendas y, una vez finalizadas estas tareas, ha procedido a su entrega a las personas beneficiarias.

Todas estas viviendas se han destinado a ciudadanos residentes en Calvià con un mínimo de cinco años de residencia en el municipio, de acuerdo con el criterio de preferencia establecido para su adjudicación. Las viviendas —dos de ellas adaptadas para personas con discapacidad— tienen una superficie media de 77 metros cuadrados y cuentan con dos, tres o cuatro dormitorios. La mayoría de las viviendas tienen tres habitaciones (8 tienen tres, 2 viviendas tienen cuatro dormitorios y otras 2 tienen dos).

En cuanto al perfil de las personas adjudicatarias, se trata en todos los casos de personas con hijos. El precio final del alquiler mensual es de 582 euros de media, teniendo en cuenta que en todas las promociones del Ibavi el alquiler se ajusta a los ingresos efectivos de los inquilinos, de manera que, en ningún caso, el pago del recibo del alquiler suponga destinar más del 30% de los ingresos. Por este motivo, en este caso, se ha aplicado una reducción en el recibo del alquiler a siete de los inquilinos de estas viviendas de alquiler social en el municipio de Calvià.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, junto con el gerente del Ibavi, Roberto María Cayuela, han entregado las llaves a las personas adjudicatarias en un acto conjunto en la sede del Ayuntamiento de Calvià y, posteriormente, han visitado una de las viviendas.

Amengual ha subrayado que la prioridad del equipo de gobierno es garantizar que los vecinos puedan desarrollar su proyecto vital en su propia tierra.

El alcalde ha aprovechado el acto para recordar que el proceso de venta al Ibavi no estuvo exento de «ruido» y críticas que ha calificado de «desafortunadas».

«Se insinuó que el municipio perdía patrimonio o que las viviendas quedarían atrapadas en la burocracia, pero hoy los hechos responden a esas críticas», ha señalado, enfatizando que los inmuebles no se han perdido en despachos ni se han destinado a otros usos: «Son de Calvià para los ciudadanos de Calvià».