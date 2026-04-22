Las inmobiliarias de Baleares tachan de «insuficiente» el nuevo Plan de Vivienda de Sánchez 2026-2030 porque, a juicio de la Asociación Balear de Agencias Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI) la inversión prevista «no es significativa en relación con la magnitud del problema de acceso a la vivienda en Baleares».

Desde la asociación subrayan que, más allá del debate institucional o de las cifras anunciadas, la realidad es que el esfuerzo inversor planteado no está alineado con una situación que se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos tanto en Baleares como en el conjunto de España.

Según declaraciones del presidente de ABINI, Daniel Arenas, «estamos ante un problema estructural de primer nivel y la inversión pública que se plantea, aunque va en la buena dirección, es claramente insuficiente para generar un cambio real en el acceso a la vivienda en Baleares»,

ABINI advierte de que el enfoque del plan, centrado principalmente en el impulso de vivienda pública y en colectivos específicos, no responde a la realidad del mercado balear.

«El problema de la vivienda en Baleares ya no afecta solo a jóvenes o colectivos vulnerables. Hoy en día, la mayoría de la población tiene dificultades para acceder a una vivienda asequible. Por tanto, las soluciones no pueden limitarse a una parte de la población, tienen que dirigirse al conjunto de los ciudadanos», ha explicado Arenas.

En este sentido, la asociación insiste en que la vivienda pública es necesaria, pero no suficiente para resolver el problema. «No se va a solucionar únicamente con vivienda pública. Es imprescindible actuar también sobre la oferta global del mercado».

ABINI subraya que uno de los principales factores que explican la escalada de precios en Baleares es el desequilibrio entre oferta y demanda, agravado por la falta de suelo disponible. «Si no se toman medidas para aumentar la oferta de vivienda, los precios seguirán en una escalada imparable. Es necesario liberalizar suelo, agilizar los desarrollos urbanísticos y facilitar la construcción de nueva vivienda para que el mercado pueda ajustarse», ha afirmado el presidente de la asociación.

La asociación también apunta a la falta de claridad en torno a la ejecución y financiación de los planes de vivienda, lo que genera incertidumbre en el sector.

«Hay anuncios, cifras y planes que se solapan entre administraciones, pero falta claridad sobre cómo se van a materializar realmente las inversiones. Esa incertidumbre tampoco ayuda a generar confianza ni a movilizar nueva oferta», ha señalado Arenas.

ABINI sí valora positivamente algunas de las medidas incluidas en el plan, especialmente las destinadas a la rehabilitación del parque de vivienda existente. «Las ayudas a la rehabilitación son una buena noticia. Pueden contribuir a mejorar viviendas obsoletas y facilitar que parte de ese parque vuelva al mercado, tanto en venta como en alquiler, algo especialmente necesario en Baleares», ha destacado Arenas.

Desde ABINI concluyen que Baleares necesita una respuesta mucho más ambiciosa y estructural para abordar el problema de la vivienda.

«La vivienda es hoy una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Si queremos afrontarla de verdad, necesitamos más ambición, más coordinación y medidas que incidan directamente en el aumento de la oferta. Sin eso, será muy difícil revertir la situación actual», ha concluido Daniel Arenas.