Son muy malos y los médicos mandan un aviso: los pescados que debes evitar comprar si vas al supermercado

Los pescados que debes evitar comprar si vas al supermercado invitan hasta a los médicos a dar con una respuesta importante. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede ser esencial a la hora de hacer la compra será mejor que empecemos a buscar una alternativa a un alimento que puede contener algunos detalles esenciales. El pescado puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa.

Es un alimento saludable que se convierte en un enemigo cuando estamos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo ejemplar. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar con la mirada puesta a unos cambios que pueden marcar estas jornadas que tenemos por delante. Los propios médicos son los que mandan un aviso destacado cuando estamos ante un pilar básico de nuestra salud, la alimentación. Vamos a descubrir la esencia de un plus de buenas sensaciones que acabará marcando la diferencia. Este aviso que mandan los expertos tiene su razón de ser. Hay una serie de pescados que debemos evitar en el supermercado.

Los médicos mandan un aviso son muy malos

Antes que nada, nada es muy malo, simplemente, debemos tener en cuenta que un abuso de estos pescados, comer grandes cantidades en poco tiempo, puede ser perjudicial. El pescado es uno de los alimentos más saludables del supermercado, en especial, si lo comparamos con los procesados que tenemos en nuestro haber.

Es hora de saber un poco más, qué podemos descubrir a la hora de elegir un tipo de alimento que puede ayudarnos un poco más a la hora de cuidarnos en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un cambio de tendencia nos puede estar esperando a la hora de apostar claramente por un cambio de ciclo esencial.

Saber qué comemos, elegir los mejores alimentos posibles, de la mano de una novedad que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que cada alimento cuenta, tocará empezar a ver llegar un giro radical que hasta el momento no sabíamos.

Este tipo de alimentos son los que acaban siendo especialmente perjudiciales para un cuerpo que puede acabar siendo esencial. En estos días en los que cada detalle cuenta.

Los pescados que debes evitar comprar si vas al supermercado son estos

Hay una serie de pescados que debes evitar comprar si vas al supermercado, al menos en demasiadas ocasiones. Sin duda alguna, estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial. Cuidar nuestro cuerpo evitando alguno de estos alimentos, en especial, si tenemos niños pequeños o personas mayores debemos tener en cuenta este tipo de pescados que vienen del supermercado. Es decir, ya no son del propio territorio, algo que afecta a su calidad.

Tal y como nos explican los expertos de AESAN: «El mercurio, una vez liberado, sufre una serie de transformaciones y ciclos entre la atmósfera, océanos y suelo, y se puede presentar de tres formas distintas: Mercurio metálico o elemental (Hg0), mercurio inorgánico (Hg+ y Hg++) y como mercurio orgánico. El mercurio metálico o elemental (Hg0) es muy volátil, por lo que se encuentra principalmente en la atmósfera, donde puede permanecer hasta dos años. El mercurio inorgánico (Hg+ y Hg++) se encuentra principalmente en el suelo procedente de la reducción del mercurio elemental y su depósito en sedimentos y agua, así como de la liberación natural de las rocas que forman parte de la composición de la corteza terrestre y de actividades antropogénicas. El mercurio orgánico se encuentra en el agua, principalmente como metilmercurio (CH3Hg+) y como dimetilmercurio ((CH3)2Hg). La metilación de mercurio inorgánico se produce por reacción química directa o mediante la acción de bacterias. El metilmercurio (CH3Hg+) es el componente orgánico de mercurio más común en la cadena alimentaria».

Es decir, el mercurio que llega a nosotros consumido en grandes cantidades podría ser un riesgo, aunque no lo es por el simple hecho de comer pescado. Ademas nos recomiendan:

Para población en general: se aconseja el consumo de hasta 3 – 4 raciones de pescado por semana, procurando en todos los casos variar las especies entre pescados blancos y azules.

Para la población vulnerable se precisa de recomendaciones más estrictas específicas para las 4 especies identificadas con un alto contenido en mercurio: Pez espada/ Emperador, Atún rojo (thunnus thynnus), Tiburón (cazón, marrajo, mielgas, pintarroja y tintorera) y Lucio. Mujeres embarazadas, que planeen llegar a estarlo o en período de lactancia y niños hasta 10 años, evitar el consumo de esas cuatro especies. Niños entre 10 y 14 años limitar el consumo de esas cuatro especies a 120 gramos al mes.