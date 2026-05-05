Baleares reclama a Pedro Sánchez un IVA reducido para las viviendas protegidas y de precio limitado

El Parlament ha aprobado con los votos de PP y Vox reclamar al Gobierno un IVA reducido al mínimo legalmente posible para la compra de viviendas protegidas (VPO) y de viviendas a precio limitado (VPL). El pleno de este martes ha dado luz verde a una proposición no de ley del PP que también insta al Gobierno, en coordinación con las entidades locales, a promover la reducción del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) hasta su mínima expresión en el caso de la construcción de VPO y VPL.

La diputada del PP Margalida Pocoví ha defendido la iniciativa como una propuesta «de sentido común, realista y viable» con el objetivo de contribuir a que la vivienda sea más accesible para los ciudadanos de Baleares.

Vox ha apoyado la iniciativa, aunque ha lamentado que el PP no haya aceptado una enmienda de su grupo para introducir la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, a la vivienda protegida y a los programas de vivienda.

En palabras de la diputada Patricia de las Heras, el PP «ha relegado a los españoles a los últimos de la fila al rechazar la enmienda». «Con un Vox fuerte en los gobiernos esto se acaba, los españoles primero», ha sostenido.

Vox ha presentado otra enmienda, aceptada y aprobada, para solicitar al Gobierno y al Govern una revisión integral de la fiscalidad y de la normativa que afecta al acceso a la vivienda, eliminando trabas administrativas, reduciendo la carga impositiva y favoreciendo un entorno que permita aumentar la oferta y garantizar el acceso a la propiedad.

La izquierda ha rechazado la propuesta, al considerar que las viviendas de precio limitado no son viviendas protegidas y, en consecuencia, no se puede justificar aplicar un trato fiscal propio de viviendas sociales. «Las viviendas a precio limitado no están pensadas para quienes más lo necesitan», ha dicho la diputada socialista Carol Marqués. «No se puede venir a pedir al Parlament lo que no se puede hacer», ha agregado.

En esta línea se ha pronunciado el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha considerado que la PNL «contribuirá muy poco a solucionar el problema de la vivienda». Además, ha criticado que el Govern haya creado la figura de vivienda a precio limitado y que ahora pida al Gobierno «que renuncie al IVA para favorecer la política que han inventado».

También se ha opuesto a la iniciativa Més per Mallorca, cuyo diputado Ferran Rosa ha señalado que la propuesta pone de manifiesto el «fracaso absoluto» de las políticas en materia de vivienda del Govern.

Según Rosa, el ICIO es un impuesto «indispensable» para muchos ayuntamientos y, en el caso de las viviendas a precio limitado, al tener el precio tasado, una reducción del ICIO al promotor no se traduciría en el precio que pagará el ciudadano.