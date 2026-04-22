El Govern de Prohens no planteará oposición al Plan estatal de Vivienda: «No se puede rechazar este dinero»

El Govern que preside la ‘popular’ Marga Prohens no planteará ninguna batalla y aceptará, en principio, su papel en el Plan estatal de Vivienda aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Esta postura se mantendrá así mientras el dinero y las políticas lleguen «sin condiciones sorpresa ni invasión de las competencias de esta Comunidad Autónoma, según han precisado fuentes del Ejecutivo balear a OKBALEARES.

«El dinero vendrá muy bien siempre y cuando podamos utilizarlo en consonancia con nuestras políticas en materia de vivienda», aseguran desde el Govern a OKBALEARES. Poner suelo a disposición y favorecer el alquiler forman parte de la estrategia del Govern en esgta materia y que el equipo de Marga Prohens defiende poder mantener.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha aprobado este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que movilizará una inversión de 7.000 millones de euros para las comunidades autónomas, de los que Illes Balears gestionará 168 millones para los próximos 5 años. «El nuevo Plan Estatal blinda la protección pública de la vivienda. Nunca más, con dinero público, se va a poder especular con la vivienda», ha subrayado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El nuevo Plan Estatal de Vivienda triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas y establece un modelo de corresponsabilidad por el que el Gobierno de España aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante. En el caso de Illes Balears, la inversión pasa de 45 millones de euros en el anterior Plan Estatal a 168 millones, lo que supone una diferencia de 123 millones

La inversión irá destinada al desarrollo de políticas públicas de vivienda que garanticen la asequibilidad y protección permanente de todas las viviendas movilizadas con fondos del nuevo PEV. Además, al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

La principal novedad del PEV pasa por la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude. Asimismo, el Plan impulsará un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente.

Un plan de país: una respuesta estructural al problema El proceso de elaboración del nuevo Plan Estatal de Vivienda ha contado con las aportaciones de las comunidades autónomas, con las que se ha dialogado intensamente desde el primer día siguiendo la directriz que dio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la última Conferencia de Presidentes, celebrada en Barcelona: redactar un plan de país, fruto de un acuerdo de país.