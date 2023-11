La Sagrada Familia está de estreno: conoce su origen y por qué tarda tanto en finalizarse

La Sagrada Familia de Barcelona ha iniciado la recta final de su construcción, si nada lo impide llegará a finalizarse en breve. El templo expiatorio que se construyó como homenaje a la familia en pleno corazón de Barcelona habrá tardado más de 100 años en construirse, algo que hoy en día cuesta de creer. Pese a los elementos modernos que ayudan en la construcción, este edificio parece una obra faraónica que nunca tiene fin, aunque la realidad es otra. La segunda basílica más visitada del mundo, por detrás de San Pedro del vaticano guarda grandes secretos en su interior.

Conoce el origen de la Sagrada Familia y por qué tarda tanto en finalizarse

View this post on Instagram A post shared by Basílica de la Sagrada Família (@basilicasagradafamilia)

Las obras de la Sagrada Familia se pagan con donaciones a la iglesia y las entradas al lugar, es la iglesia la que se ha hecho cargo de esta construcción en la que se lleva invertido no solo tiempo, sino también mucho dinero.

En 1882 se inició su construcción y aún faltan 375 millones de euros de inversión para completar la obra. Una cantidad de dinero que puede sorprendernos, pero son muchos años con una construcción que es una auténtica joya. Este será el coste de una etapa final que ya ha empezado a ver sus frutos, dando lugar a un exterior ya muy distinto.

Gaudí no fue la primera opción de los promotores del templo, pero acabó siendo el elegido después de que el primer arquitecto renunciará al proyecto. De no haber estado presente en la colocación de la primera piedra o no haber renunciado uno de sus compañeros de profesión, nunca hubiéramos podido ver un templo de este tipo.

Se puso manos a la obra con el proyecto con tan solo 31 años, quizás sin saber que no vería su sueño acabado o que se convertiría en todo un referente mundial. Las distintas torres dedicadas a los Evangelistas se han inaugurado recientemente. La idea inicial era hacer coincidir el final de la obra con el año 2026, 100 años después de la muerte de Antoni Gaudí, pero no será hasta 2033, con ya 150 años sumados al inicio de la construcción de este templo.

La pandemia paralizó las obras al no tener donaciones, ni turismo que pueda mantener esta infraestructura. Si hacemos números, casi 4 millones de visitantes, son unos 100 millones como mínimo al año, por lo que, ese dinero ha servido para construir con todo lujo de detalles y siguiendo las directrices de Gaudí este templo.