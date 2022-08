El rumor sobre la pasta de dientes que podría ser verdad

La pasta de dientes es uno de los productos de higiene que utilizamos a diario, prácticamente toda la vida ya que comenzamos siendo niños y, en teoría, deberíamos utilizarla varias veces cada día para tener una correcta higiene bucal. En torno a la pasta de dientes hay algunos rumores que son casi leyendas, y hoy te desvelamos uno de los que más ha estado siempre en boca de todos… ¿será verdad?.

Internet está plagada de mitos y leyendas sobre personas, lugares y cosas, y en concreto sobre muchos de los productos que se utilizan día a día siempre hay algún misterio o curiosidad que genera interés, tal y como sucede en este caso con la pasta de dientes y que resulta interesante salir de dudas.

El significado de los cuadrados de colores en la pasta de dientes

Seguramente te habrás fijado en más de una ocasión que todos los tubos de pasta de dientes tienen en la parte inferior un cuadrado que no siempre es del mismo color, y quizás te hayas preguntado a qué se debe ese color y qué significado tiene. Pues bien, durante muchos años se ha rumoreado que el color estaba relacionado con su composición, como que si era negro era una pasta puramente química o si era rojo contenía ingredientes naturales.

Lo cierto es que, aunque esos rumores se extendieron por la red, el significado de los cuadrados de colores en la pasta de dientes no tiene absolutamente nada que ver con su composición ni con los ingredientes que se han utilizado en ella. De hecho, si te fijas, verás que esos cuadraditos de colores están también en otros productos como cajas de leche, de cereales o de galletas, entre muchos otros.

¿Qué significan entonces? Pues se conocen como ‘eye marks’ y su propósito es ayudar a los sensores de luz de la fábrica a detectar en dónde se debe sellar el envase. Así de simple. Es importante tener en cuenta que el color utilizado no tiene ninguna relevancia, no cambia su significado, cada empresa utiliza el que quiera y para los fabricantes sí puede tener un significado el color para identificar productos, pero para el cliente, en principio, no.

La próxima vez que alguien te diga que el color de los tubos de la pasta de dientes o de cualquier otro producto tiene que ver con su composición, ya tienes claro que no es así y le puedes explicar el motivo real.