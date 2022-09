El reto visual que no te dejará dormir: ¿Cuántas mujeres ves en la imagen?

¿Te gustan los retos visuales? Estos pueden ser un gran entretenimiento y una manera más que divertida de entrenar la mente. Si es así y quieres empezar el día con un buen reto, esta imagen que tiene una ilusión óptica de un artista de Ucrania te encantará. Para poder resolver este reto solo debes responder a dos sencillas preguntas ¿Cuántas mujeres ves en la imagen? y ¿Dónde las ves?.

¿Cuántas mujeres ves en la imagen?

Esta imagen está revolucionando las redes sociales. Puede que con el primer vistazo no veas complicación en el reto, pero esta imagen empezó a viralizarse porque escondía cuatro mujeres en total y muchos no eran capaces de encontrar las siluetas.

Esta imagen ha sido creada por el artista ucraniano Oleg Shupliak y supone un gran desafío para los que intentan resolverlo. Tanto es así que más de un 95% de los que lo intentan, acaban fallando. Si crees que puedes ser uno de los que acierta y que tienes buen ojo para este tipo de retos, te animamos a probarlo. A continuación, te compartimos la imagen para que puedas poner a prueba tu capacidad visual.

Resultados del reto visual

Si crees que ya tienes la solución y quieres verificar si estás en lo cierto o si te has rendido y ya no sabes ni por donde mirar, aquí te dejamos los resultados. Así podrás descubrir dónde se esconden las siluetas y no tendrás que quedarte con la curiosidad después de intentarlo.

Mujer 1: Aparece con su largo cabello sonriendo, con un vestido suelto. Esta es la más evidente, pues funciona como la base del dibujo.

Mujer 2: Se encuentra en la mano de la mujer 1, cerca a su cara, específicamente en la palma de la mano.

Mujer 3: La tercera mujer está bastante más escondida, pero la encontrarás en el lado derecho del brazo de la mujer 1. La parte más visible de la silueta es la nariz, que sobresale de la estructura, detrás del brazo.

Mujer 4: Si hay una silueta que nos ha hecho sudar, esta es la de la Mujer 4, esta se encuentra en el abdomen de la primera mujer que hemos encontrado. Verás que la parte que más destaca de la misma son los labios, que se forman con los pliegues del vestido.

¿Te ha costado dar con las soluciones o incluso con mucho esfuerzo no has dado con ellas? ¡No te preocupes! Todos hemos tenido un mal día, lo más importante es pasar un buen rato ejercitando la mente y de paso, retándonos a nosotros mismos.

Este es uno de los muchos retos visuales y acertijos que se viralizan en redes sociales. Estos retos suelen tener un formato sencillo, normalmente se pueden resolver con una sola imagen. Algunos son más complicados de acertar que otros, los más técnicos, como los acertijos matemáticos, pueden dar auténticos dolores de cabeza, no obstante, son más que divertidos para pensar mientras recorremos las redes sociales en un momento de relax.