El acertijo matemático que muy pocos pueden resolver

Los acertijos matemáticos o ilusiones ópticas son retos que se pueden encontrar en redes sociales constantemente, algunos de ellos acaban siendo virales y miles de personas intentan resolverlos. De todos los retos que te puedes encontrar, los acertijos matemáticos serán los que más te harán pensar, sobre todo si los números no son tus mejores amigos. Hoy te presentamos un acertijo matemático que seguro que te tiene pensando un buen rato.

Intenta resolver este reto matemático ¡Pocos lo han conseguido!

El funcionamiento del juego es del lo más sencillo, solamente tendrás que encontrar el patrón lógico al que los números obedecen para saber qué número falta en el acertijo. Reconociendo el patrón que sigue esta serie podrás adivinar el número que falta en el interior del cuarto triángulo. ¿Estás preparado? ¡Te dejamos la imagen para que puedas empezar a probar!

Este reto no es de los más sencillos que nos hemos encontrado, puede suponer todo un dolor de cabeza y al final, no sabes ni por qué número empezar. Será esencial que te fijes en entender la conexión entre los números de la serie y no en adivinar el número. Una vez hayas encontrado el patrón, lo verás más fácil que ninguno.

¿No te has despertado inspirado y el reto te está costando más de lo normal? A todos nos ha pasado, además, este es un reto complicado entre los que corren por las redes. Dale una última oportunidad y apuéstalo todo por acertar, pero si aún con eso no ves la manera… Más abajo encontrarás la solución.

Solución del acertijo matemático

Si ya has decidido que este acertijo matemático no acaba de ser tu fuerte y no quieres quedarte con las ganas de conocer la solución, aquí abajo encontrarás como continúa la serie. Una vez lo veas, seguro que lo ves bien claro y no entenderás cómo te ha podido costar tanto, pero no estás solo, a nosotros también nos ha hecho sudar.

Solo unos pocos han podido resolver la incógnita y es que no es un reto sencillo, seguro que muchos han necesitado boli y papel para acertar. Este reto obedece a un patrón matemático y solo siguiendo este mismo, se puede dar con la solución. Si observamos los tres primeros triángulos completos de la serie, vemos que: El número contenido en el interior de cada triángulo se obtiene de restar del número de arriba, el número de la izquierda y multiplicarlo por el número de la derecha.

¿Aún no lo ves claro? Veamos un ejemplo con el primer triángulo. Este mismo sería (6-2)x 2 = 8. El resultado que se obtiene es el número que debes colocar en el interior del triángulo. Conociendo este patrón ya solo queda aplicarlo al último triángulo para poder dar con el número interior, que en este caso sería el 3. Esta será la respuesta final correcta para el acertijo.

Este es un reto que no solo te ayudará a entretenerte, es una manera de ejercitar la mente mientras pasamos tiempo en las redes sociales. Este era un ejemplo complicado, pero puedes encontrar todo tipo de retos visuales o ilusiones ópticas que también se han viralizado por lo difícil y entretenido que puede ser encontrar su solución. Siempre que encontramos uno, no lo pensamos y nos ponemos a resolverlo.