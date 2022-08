El reto visual que no te dejará dormir: ¿Eres capaz de resolverlo en sólo 10 segundos?

Los juegos visuales siguen viralizándose en redes sociales, estos suponen todo un reto para los usuarios y es una manera de trabajar la mente y desarrollar nuevas habilidades. Son un pasatiempo que ha sabido pasar de generación en generación y hemos venido a mostrarte el último reto visual que se ha viralizado por todo Instagram. Puede parecer sencillo, pero no te pondrá la victoria nada fácil.

El reto visual que arrasa en Instagram

El juego busca poner a prueba la atención de los usuarios, solo tendrás que encontrar tres fichas de dominio blancas dentro de una imagen llena de fichas. Las piezas se muestran desordenadas y solo tienes 10 segundos desde que empiezas a ojear la imagen para intentar encontrar esas tres piezas.

Al tener un tiempo limitado para acertar estando la imagen tan repleta de piezas, la victoria es más que complicada. Pocos usuarios consiguen acertarlo a la primera, pero si crees que puedes ser uno de ellos, ponte a prueba a continuación.

Aquí te dejamos la imagen para que puedas poner a prueba tu agilidad mental, recuerda que tienes que configurar una cuenta atrás de 10 segundos antes de empezar.

¿Has conseguido resolver el reto a tiempo? Sí es así, puedes presumir de tener una gran agilidad mental para juegos visuales. Estos pueden resultar complicados para muchos y es de lo más normal necesitar más de un intento para acertar.

La imagen resulta muy engañosa y por ello, no es fácil encontrar las tres fichas blancas que se esconden entre ellas. Si a eso le sumas la adrenalina de ir a contrarreloj, se vuelve un gran entretenimiento para retar la mente y pasar un buen rato en las redes sociales. Es por ello que este reto se ha viralizado tanto, es fácil de compartir, puedes jugar con sola una imagen y si te fijas bien, puedes encontrar la solución.

¿No hay manera? Descubre aquí la solución

Si hoy no tienes el día y no hay manera de acertar, no te vamos a dejar con las ganas de conocer la respuesta. Aquí encontrarás la solución a este reto visual, así podrás revisar si ibas en buen camino y comprobar dónde se esconden estas tres piezas. Una vez las encuentras, ya no puedes dejar de verlas.

Si finalmente has necesitado un empujón extra para ganar, no te frustres, recuerda que estos retos están pensados para resultar complicados. La combinación de tantas piezas de dominó resulta abrumadora y por ello, es tan complicado dar con las fichas buenas en 10 segundos.

Puedes encontrar muchos otros retos visuales o acertijos mentales en las redes sociales, son un gran pasatiempo y algunos de ellos se acaban viralizando en Facebook e Instagram, como ha pasado con esta imagen. Es todo un reto que muchos se animan a probar y que, por el momento, pocos consiguen resolver en el tiempo límite. ¿Has sido uno de los que ha conseguido dar con la solución? ¡A nosotros no ha costado un par de intentos!