El refrán invernal que dicen sin parar los madrileños: lo entienden en muy pocos sitios de España

Hay palabras que definen a la perfección a los madrileños, mejor que cualquier libro o guía turística. En lo referido al clima, existe un refrán que ha captado la esencia de Madrid: frío en invierno y calor seco en verano.

Por supuesto, hablamos del refrán Madrid, nueve meses de invierno y tres de infierno. Aunque en otras partes de España también se ha adaptado, en ningún lugar tiene más sentido que en la capital.

De hecho, está documentado desde el siglo de Oro, y resume de forma lapidaria la continentalidad del clima madrileño. Una ciudad sin apenas primavera ni otoño, especialmente por la influencia de la sierra de Guadarrama en la meseta.

El significado del refrán invernal ‘Madrid, nueve meses de invierno y tres de infierno’

El refrán Madrid, nueve meses de invierno y tres de infierno se refiere directamente al clima extremo de la capital.

Tradicionalmente, Madrid se caracterizaba por inviernos prolongados y fríos, sin transiciones suaves, seguidos de veranos muy cortos en el calendario, pero extremadamente intensos en temperatura. La primavera y el otoño apenas existían como estaciones reconocibles.

Este tipo de dichos no es exclusivo de la capital. La glosa tradicional señala que lo mismo se dice de Burgos y de otras poblaciones donde el invierno es largo y el calor del verano resulta extremo.

La explicación está en su situación geográfica. Ubicada en el centro de la meseta y a mucha altitud, la ciudad recibe durante gran parte del año el frío procedente de la sierra de Guadarrama.

En verano, en cambio, el calor es seco, persistente y sin alivio nocturno, lo que refuerza la sensación de infierno a la que alude el dicho. De hecho, esto ha condicionado la arquitectura, y los platos castellanos como el cocido madrileño.

El origen del refrán más invernal de la historia de Madrid

Para comprender de verdad el origen de este refrán hay que retroceder a los siglos XVII y XVIII, durante lo que llamaron la Pequeña Edad de Hielo.

Durante este periodo, los inviernos en Madrid eran mucho más duros que los actuales. Las nevadas eran frecuentes, las heladas se prolongaban hasta bien entrada la primavera y las temperaturas bajas formaban parte del día a día.

Los nueve meses de invierno del refrán no deben entenderse como una medición literal, sino como una exageración literaria muy común en la época, destinada a transmitir una sensación térmica constante de frío.

Hay que tener en cuenta que los sistemas de calefacción eran muy deficientes y se basaban principalmente en braseros de carbón, lo que hacía que el frío se viviera con mayor crudeza dentro de las casas.

Otros refranes que definen cómo es la cultura madrileña

Hay muchas frases hechas que nacieron en Madrid. Otra famosa es Esto parece la casa de Tócame Roque. De hecho, también nació de una historia real.

La casa de Tócame Roque que dio origen al refrán no es una creación literaria ni una anécdota que se transmitió de generación en generación. Realmente fue una corrala ubicada en el número 49 de la calle Barquillo de Madrid.

En los bajos se situaban los talleres y en las plantas superiores se desarrollaba la vida social y familiar. Obviamente, al acumular a tanta gente en poco espacio era normal que hubiera conflictos.

La anécdota sobre el origen es que dos hermanos, Juan y Roque, se peleaban por quién era el propietario de la corrala. Ambos eran herederos pero no se ponían de acuerdo sobre cómo dividirla.

Durante las discusiones era común escuchar a los hermanos gritarse «Tócame Roque» y «Tócame a mí», lo que acabó dando origen a la expresión.