Este domingo 1 de mayo es el día del trabajador. Pero, al ser domingo un día no lectivo, algunas comunidades pasan esta fiesta al lunes 2 de mayo. Esto ha ido sucediendo con esta y otras celebraciones, ¿por qué? Veamos la razón por la que los festivos que caen en domingo se pasan al lunes.

La razón no es otra que porqué al ser domingo un día ya de descanso, entonces la celebración se pasa a un día lectivo. Pero esto no sucede en todas las comunidades por igual. Cada una puede establecer sus días festivos según sus intereses.

Por qué los festivos que caen en domingo se pasan al lunes

¿Y si el festivo cae en sábado?

Normalmente esto sucede cuando es domingo, pues, aunque el sábado 1 de mayo fuera entonces el día del trabajador y sea festivo, no se traslada a otra fecha.

Para los trabajadores, entonces depende de cada comunidad autónoma o ciudad. así, y según la legislación vigente, cuando un festivo coincide con un día no laboral para el trabajador, la empresa no está obligada a darle un día de descanso adicional.

Para más información y según UGT, el art. 37.2 del Estatuto de los Trabajadores (ET), establece: “Las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales. En cualquier caso se respetarán como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de mayo, como Fiesta del Trabajo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España. Respetando las expresadas en el párrafo anterior, el Gobierno podrá trasladar a los lunes todas las fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana, siendo, en todo caso, objeto de traslado al lunes inmediatamente posterior el descanso laboral correspondiente a las fiestas que coincidan con domingo.

Si alguna comunidad autónoma no pudiera establecer una de sus fiestas tradicionales por no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales podrá, en el año que así ocurra, añadir una fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce.”

¿Dónde es fiesta el 2 de mayo?

Concretamente, el 2 de mayo (lunes siguiente a la Fiesta del Trabajo) será festivo sólo en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Murcia; y en Madrid también porque es fiesta regional.