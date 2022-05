Es el bocadillo más famoso del mundo y hasta tiene un día dedicado a él: pero ¿quién inventó la hamburguesa? Consumidas en todo el mundo, las hamburguesas son las favoritas de jóvenes y mayores, aunque se dice de ellas que no son la comida más saludable del mundo dado que se las asocia con el típico sándwich americano de comida rápida pero lo cierto es que bien hecha, una hamburguesa puede ser un plato muy completo que degustar de vez en cuando. Por ello, en este 28 de mayo que es el Día Internacional de la Hamburguesa, seguro que será buena idea comernos una mientras descubrimos a quién se la debemos.

¿Quién inventó la hamburguesa?

Descubrir la invención de la hamburguesa es adentrarse en la historia de lo que no puede considerarse un simple sándwich, sino un auténtico símbolo de la cultura de las barras y estrellas. La única duda se refiere a a quién va dirigido el adjetivo, ya que deriva de la palabra Hamburgo (es decir, la ciudad de Hamburgo).

No está claro entonces si fue la persona o algo que luego se explotó para la invención de la hamburguesa lo que proviene de la ciudad alemana. Aparte de este detalle, sin embargo, el nacimiento del sándwich en cuestión se remonta fácilmente al siglo XV, un período histórico en el que la carne picada era un alimento bastante extendido y considerado uno de los alimentos más deliciosos de Europa. Es en este contexto que la hamburguesa comenzó a extenderse, pero obviamente no como la conocemos hoy. Para la evolución real habrá que esperar unos siglos más.

El éxito de un bistec alemán

En el siglo XVIII, de hecho, unos trescientos años después de esta primera noticia del plato, se hizo muy popular el » Hamburg Steak » especialmente entre los marineros alemanes que viajaban de puerto en puerto. La ciudad germana era sin duda el principal puerto del continente europeo y en consecuencia los marineros también traían consigo recetas y tradiciones culinarias cuando estaban lejos. El bistec tuvo cada vez más éxito y los puestos callejeros que lo vendían se extendieron, especialmente en Nueva York.

Nueva York y los primeros menús

Los alemanes que emigraron a Estados Unidos dieron a conocer esta receta y su evolución americana, tanto es así que el primer restaurante de Estados Unidos que incluyó la hamburguesa en su menú fue Delmonico’s en 1826. Sin embargo son muchos quienes tienen asignada la autoría de la hamburguesa americana, así que tratemos de aclarar.

¿Texas o Nueva York?

La primera disputa se refiere a Texas y Nueva York. Según algunos historiadores, de hecho, la hamburguesa moderna la inventó un tejano, Fletcher Davis , vendedor de bocadillos en un puesto a finales del siglo XIX, que también participó en una feria de Saint Louis con su receta. Para los habitantes de Hamburg (estado de Nueva York), sin embargo, el invento se debe a los hermanos Frank y Charles Menches , quienes se habían quedado sin salchichas para sus sándwiches y habían comenzado a utilizar carne de res.

Otras versiones

No faltan otras reconstrucciones históricas. Por ejemplo, la hamburguesa fue concebida por el quinceañero Charlie Nagreen (conocido como «Hamburger Charlie») durante una feria en 1885. Sin embargo, también se habla de Louis Lassen quien por lo visto regentaba un remolque en New Haven especializado en desayunos. Cuando un cliente le pidió algo «rápido y delicioso» decidió rellenar el pan con carne y otros ingredientes dando pie a la primera hamburguesa en una fecha que no es otra que la del 28 de mayor de 1900 y de este modo parece que Lassen es quien tiene más adeptos sobre ser él el inventor de este manjar. Sin embargo no podemos olvidarnos tampoco de Oscar Weber Bilby de Tulsa, quien sí fue el primer hombre en servir la hamburguesa con el típico pan tierno y dulce en 1891.