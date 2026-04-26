¿Qué significa poder doblar la lengua en forma de ‘U’ según la psicología?

¿Alguna vez has intentado doblar la lengua en forma de «U»? Durante años se ha considerado un simple rasgo hereditario, pero, con el paso del tiempo, distintos estudios con gemelos idénticos han demostrado que no siempre coinciden en esta habilidad, lo que indica que la genética no es el único factor determinante. Actualmente, se calcula que entre el 65% y el 81% de la población puede hacerlo.

Una de las principales cuestiones sobre esta habilidad es si cualquier persona puede doblar la lengua en forma de «U» con práctica. Pues bien, un experimento que estudiantes de la Universidad de Delaware llevaron a cabo en los años 60 demostró que, aunque existe cierto margen de aprendizaje, influyen múltiples factores. Entre ellos destacan la coordinación neuromuscular fina, la elasticidad de los músculos de la lengua, la forma del paladar e incluso aspectos relacionados con el desarrollo durante la infancia.

El significado de doblar la lengua en forma de ‘U’

Según la Universidad Francisco de Vitoria, «la lengua es un músculo que se encuentra ubicado dentro de la boca y que participa en distintas funciones como el habla y pronunciación, la función de masticar y la acción de tragar. Además de esto, contiene una serie de receptores que permiten el sentido del gusto.Está formada por distintas partes entre las que se encuentran: raíz, cuerpo y vértice o punta. La lengua se encuentra fijada a la mandíbula y al hueso hioides desde la parte de la raíz y está compuesta por una gran variedad de músculos que le otorgan su forma y movilidad».

La comunidad científica coincide en que la capacidad de doblar la lengua en forma de «U» es un rasgo multifactorial, en el que intervienen distintos genes junto a factores físicos y ambientales. En este proceso, la coordinación muscular resulta clave, ya que la lengua está formada por un sistema complejo de músculos que debe trabajar con gran precisión para adoptar determinadas formas.

A ello se suma la llamada biomecánica oral, que incluye aspectos como el tamaño del paladar o el espacio disponible dentro de la cavidad bucal. Estas características influyen directamente en la libertad de movimiento de la lengua. Desde el punto de vista anatómico, no todas las personas tienen la misma flexibilidad ni la misma estructura, lo que explica por qué a algunos les resulta sencillo poner la lengua en forma de «U» y a otros no.

Aunque la genética y la anatomía juegan un papel importante, los expertos no descartan que haya cierto margen de aprendizaje mediante la práctica. Sin embargo, en determinados casos, las propias limitaciones físicas hacen que esta habilidad no llegue a desarrollarse.

Perspectiva psicológica

Más allá de estos datos, la psicología plantea que quienes logran doblar la lengua en forma de «U» podrían mostrar mayor curiosidad, creatividad o facilidad de adaptación, especialmente en tareas que requieren pensamiento analítico, entendiendo como tal una habilidad cognitiva que consiste en dividir un problema en elementos más pequeños, analizarlos de forma detallada y, posteriormente, integrar esa información para obtener una visión global. No se trata sólo de observar, sino de analizarr una situación desde distintos ángulos para comprenderla en profundidad.

Entre sus principales características destaca la capacidad de descomponer los problemas complejos en varias partes. A esto se suma el análisis, es decir, la habilidad de estudiar cada componente para identificar relaciones, causas y consecuencias. También es clave la síntesis, que implica reunir toda la información obtenida para construir una comprensión completa. Además, este tipo de pensamiento se apoya en la lógica, el cuestionamiento crítico de las ideas y la creatividad para generar nuevas soluciones.

El pensamiento analítico resulta fundamental en la resolución de problemas. También es clave en la toma de decisiones, al facilitar la evaluación de distintas alternativas y sus posibles resultados. En el ámbito profesional, contribuye a la planificación estratégica, al análisis de datos y a una comunicación más clara y argumentada. Asimismo, ayuda en la gestión de conflictos, al permitir comprender mejor las distintas perspectivas implicadas y encontrar soluciones equilibradas.

Creatividad

Una de las principales características de las personas que pueden doblar la lengua en forma de «U» es la creatividad. Sienten interés por lo que les rodea, hacen preguntas, investigan y no se conforman con respuestas simples, ya que están dispuestas a replantearse sus propias creencias y adaptarse si es necesario. Además, suelen tener una mentalidad abierta.

La motivación también juega un papel clave: disfrutan con lo que hacen y se implican profundamente en sus intereses. Por último, no temen equivocarse; entienden el error como parte del proceso de aprendizaje, lo que les permite avanzar, experimentar y seguir desarrollando su creatividad sin miedo al fracaso.

La explicación más aceptada en la actualidad es que la capacidad de doblar la lengua en forma de «U» no depende de un único factor, sino de la combinación de varios elementos como la predisposición genética, el desarrollo muscular, la práctica y la psicología.