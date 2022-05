En España hay cantidad de expresiones y refranes que usamos en nuestra vida diaria. algunos no sabemos ni qué quieren decir. Vamos a conocer de dónde viene y qué quiere decir la expresión Salvados por la campana. Seguro que más de una vez has sido testigo de estar salvado por ello.

En líneas generales estamos hablando de aquella situación en la que experimentas alivio porque te has salvado “por los pelos” de una situación de angustia, que no te gusta o bien que no te esperabas y en la que nos libramos en el último momento. Esto sucede en muchos ámbitos, desde el escolar al trabajo, pasando por historias cotidianas.

¿Cuál es el origen de la expresión Salvados por la campana?

Debemos aclarar que puede tener varios orígenes según diversos expertos. Uno de ellos es el que data del siglo XV y XVI, donde las personas tenían miedo a ser enterrados vivos. Sí, es algo extraño y realmente macabro, digno de una historia de terror.

Pero sucedía, y se enterraban a las personas vivas porque al sufrir ciertas enfermedades podían permanecer en estado de coma y no se sabía diferenciar entre su estaban muertos o no. Entonces cerca de la tumba se solía colocar una campana para que ellos avisasen de que estaban vivos. Así la campana les salvaba de este importante hecho. Es entonces cuando los demás veían lo que ocurría y esta persona podía salir de su ataúd.

Como hemos avanzado, no es el único origen. Hay otra posible explicación, mucho más moderna y que tiene que ver con el deporte del boxeo. Es la que muchas personas creen más posible. Cuando en los combates de boxeo, uno de los dos contrincantes está ya cansado entonces suele sonar la campaña de final de “round” o asalto.

Es el periodo para poder seguir con este combate porque todavía no ha sido vencido. Se dice entonces que el posible perdedor ha estado salvado por la campana a la hora de perderlo, pero no ha estado así.

Sea como sea, todos hemos usado esta expresión alguna vez y hemos sido posibles testigos de lo que significa. Pero también creemos que muchas personas no acababan de reconocer su expresión y mucho menos de sus posibles orígenes. Ahora ya te lo tienes más claro, si bien que sepas que hay cantidad de expresiones que dices a diario y que no sabes de dónde vienen. Es importante conocerlo si no, a veces te lo pueden decir y quedarte igual.