Qué no debes hacer si viajas durante la Navidad

Las fiestas son días de encuentros y también de desplazamientos y viajes. Muchas personas deben ir a sus hogares, ver sus familiares y otros deciden escapar para hacer turismo. Sea como sea, esto es lo que no debes hacer si viajas durante la Navidad.

Elige los días clave porque muchas veces cometemos el gran error de irnos justamente en los días donde más personas se van a la vez.

Lo que no debes hacer si viajas durante la Navidad: tenlo en cuenta

Planifica todo antes

Debes planificar el viaje antes, ni se te ocurra decidirlo todo al final, a veces es inevitable, pero ten por seguro que este desplazamiento va a ser entonces mucho más caro y no es necesario pagar más.

Evita ciertos días

Si tienes algunos días de vacaciones, entonces hay que evitar irse en nochebuena, en fin de semana, el día de navidad o justo el día 1. Son jornadas especiales, donde muchas personas empiezan sus desplazamientos y a veces es imposible entonces escoger fecha, asiento y más.

Tales fechas también puede ser que haya menos trenes, autobuses y demás, y es cuando más personas hay. Otra cosa es irse con el coche, encontrarás las carreteras llenas y también es algo innecesario que puedes seguramente evitar.

¿Tienes la documentación en regla?

Muchas veces no sabemos cuándo nos caduca el pasaporte ni el DNI, y justamente cuando nos vamos, nos damos cuenta de que están caducados. No es algo de mala suerte, es que no hemos planificado correctamente. Así que mira bien antes de irte y pide cita para las renovaciones, si no, es complicado que te dejen viajar con tus documentos caducados.

Cuidado con el tiempo

Es importante mirar antes la temperatura, estamos en épocas de frío y nevadas. Así que es posible que nos topemos con ello. Hay que ser previsor y mirar bien el tiempo que hará en cada momento. Si es muy malo, evitar salir.

Si vas a viajar en coche

La DGT da una serie de consejos que puedes aplicar si debes viajar en estos días con tu coche.

Revista el estado de tu coche

Batería. Precisa mantenimiento, comprobaremos el nivel del líquido de los vasos, rellenándolo, si es necesario, con agua destilada.

Debe estar siempre limpia y seca. Los bornes y empalmes deben limpiarse y untarse con grasa antiácido.

Ruedas y neumáticos. La rueda está compuesta por la llanta y el neumático. La llanta es la parte metálica y el neumático la parte elástica.

No olvides que el neumático soporta la carga del vehículo y asegura la transmisión de la fuerza del motor y del frenado. Además, mantiene la trayectoria del vehículo y participa en la suspensión. Debido a que es el único elemento de contacto, es muy importante su mantenimiento.

Comportamiento en la conducción

Hay que hacer caso a las normas de circulación, y lo que es más importante, que lleguemos a nuestro destino.

Paradas y comidas. Si el viaje es más largo, hay también una serie de hábitos que debemos hacer. Como conducir de forma relajada. Esto no quiere decir que lo hagamos de forma distraída, pero la excesiva tensión y los nervios producen más fatiga y por lo tanto más inseguridad.

Y también descansar cada dos horas o aproximadamente cada 200 o 300 kilómetros recorridos para estirar las piernas, relajarse, dar un pequeño paseo, refrescarte la cara con agua fresca, etc.

Cero distracciones. Esto ya nos lo sabemos pero no debemos usar nunca el móvil mientras conducimos. Existen aplicaciones gratuitas como Dirvemesafe o Muting, que gestionan las llamadas y silencia las notificaciones, incluso, y si así lo tiene previsto, puede enviar el mensaje “Llegamos en cinco minutos al apartamento de la playa” a los contactos que usted elija.