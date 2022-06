The Times, uno de los periódicos británicos más prestigiosos, ha elaborado un reportaje especial que ha servido para destacar algunos de los pueblos más bonitos de nuestro país. Pueblos que parecen estar «escondidos» o que no suelen ser los que siempre se mencionan y que para este periódico suponen todo un «tesoro» que merece la pena descubrir, de modo que dado que se acercan las vacaciones de muchos nada como conocer ahora los pueblos de España que debes visitar este verano según el periódico The Times.

Pueblos de España que destaca The Times

Que a los ingleses les gusta España es algo más que evidente si tenemos en cuenta que de los más de 30 millones de turistas que nos visitan cada año, 18 millones pertenecen al Reino Unido, pero por lo visto no sólo se sienten atraídos por nuestras playas o destinos de costa, sino que también les seducen los pueblos, a tenor de un reportaje que The Times dedica en exclusiva a los pueblos más bonitos que tenemos en España.

El periódico tomó como referencia los 105 pueblos que forman parte de la asociación «Los Pueblos Más Bonitos de España» para de este modo poder elegir 20 localidades que podemos aprovechar para visitar este verano.

Los pueblos de las islas en el «top»

En su ranking, The Times coloca arriba del todo a Agulo, pueblo de la isla de la Gomera que está rodeado una playa de rocas negras y plataneros y que el medio compara con Perú. Le sigue el pueblo de Alcúdia en Mallorca. del que destaca la tranquilidad, el anfiteatro romano y su «cultura de tapas».

El tercer pueblo destacado es Almonaster la Real, en la provincia de Huelva. del que destaca sus aldeas o la mezquita del siglo X. Le sigue Genalguacil, en la provincia de Málaga.

En Andalucía encontramos también el quinto y sexto pueblo, que se corresponden a Pampaneira, en Granada, y Lucainena de las Torres, en Almería. de los que destacan lo tranquilos que resultan para unos días de rélax.

El séptimo puesto es para Castell de Guadalest, en la provincia de Alicante. que por lo visto resulta el destino ideal para excursionistas y senderistas. Le sigue Morella, en Castellón del que en el periódico destacan sus «impresionantes defensas de doble muralla».

El resto de pueblos conforma una lista que queda de la siguiente manera: