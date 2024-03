¿Es posible sobrevivir? Esto es lo que hay que hacer si explota una bomba nuclear

Sobrevivir a una bomba nuclear es posible, dependiendo del lugar en el que uno se encuentre y siguiendo estos consejos para intentar hacer frente a esta gran adversidad. La historia de la humanidad nos demuestra que no es un hecho aislado, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, fue uno de los episodios más oscuros jamás visto.

Miles de personas murieron en las explosiones, pero muchos otros miles sobrevivieron y reconstruyeron una ciudad que quedó en ruinas después de estas bombas que hasta la fecha nunca antes se habían utilizado. Esto es lo que tienes que hacer si explota una bomba nuclear.

Es posible sobrevivir a una bomba nuclear

La historia nos dice que es posible sobrevivir a una bomba nuclear. Pero cuidado, las bombas nucleares que se han utilizado datan del siglo pasado, actualmente la potencia de este armamento puede ser mucho mayor. De tal manera que hoy en día las precauciones para evitar cualquier bomba nuclear son pocas.

El gobierno de Estados Unidos es uno de los que advierte de un posible ataque nuclear que puede llegar en cualquier momento con previo aviso o no. Pese a que las guerras actuales son distintas de las que vimos en el pasado, nadie está a salvo de un conflicto que podría llegar en estos tiempos revueltos.

El mundo está en guerra, aunque quizás no nos damos cuenta. Hay un gran número de armas en este momento preparadas para ser accionadas. El acuerdo que pondría fin a las armas nucleares se ha producido, por lo que siguen siendo un elemento que puede afectarnos, estemos dónde estemos.

Los estadounidenses son los habitantes de este mundo que reciben más mensajes de cómo prepararse para un ataque nuclear. Curiosamente, la única nación que ha usado sus armas nucleares contra los demás. Solo este país ha bombardeado a dos núcleos civiles, aniquilando de inmediato a varios miles de hombres, mujeres y niños.

En estas explosiones se probaron unas armas que hasta la fecha quizás nadie hubiera imaginado su capacidad destructiva. Se puede sobrevivir a una bomba nuclear, siempre y cuando no estés cerca del lugar en el que cae. La cantidad de grados a la que se llega en el centro de la explosión hace inviable que nada o nadie sobreviva o quede en pie, literalmente lo funde todo.

Así es como podrás sobrevivir a una bomba nuclear

Podrás sobrevivir a una bomba nuclear siempre y cuando no caiga muy cerca de tu casa. Tiene una ratio de acción de varios cientos de kilómetros, por lo que será mejor que no te caiga cerca, de lo contrario, no podrás hacer nada, ya que la capacidad destructiva de esta bomba es enorme.

Después de la explosión es cuando empieza la verdadera experiencia de supervivencia. Debes prepararte para lo peor, si estás fuera de casa, debes entrar en ella, pero antes quítate la ropa y elimina cualquier elemento que haya podido estar contaminado por este tipo de radiación nuclear.

Encerrarse en casa es vital para sobrevivir, especialmente si la casa es de ladrillo y de esta manera se puede aguantar en pie después de la explosión. El lugar más seguro de toda la casa es el sótano. Sin puertas ni ventanas desde donde se puede acceder a esta casa, por lo que en caso de intrusos la persona estará más protegida.

Se recomienda no salir de casa en las primeras 72 horas de la explosión nuclear. Aunque lo ideal es no salir durante 2 semanas. Este periodo de tiempo necesita tener una buena cantidad de alimentos envasados, pero sobre todo agua. Es el elemento esencial para poder conseguir esa supervivencia que necesitamos. La alimentación y el agua para hacer frente a este tipo de catástrofes o a cualquier otra, es muy importante.

También debes tener en cuenta que hay que estar informado. Es importante estar pendiente de lo que pasa después de la explosión. Saber qué dicen las autoridades y qué hacen para poder asegurar la zona es importante.

Como un terremoto, las bombas nucleares pueden caer de forma continuada. Pueden haber replicas o elementos que van llegando de forma excepcional. Por lo que, puede ser que no sea una sola bomba nuclear, sino varias las que lleguen. Para poder salir de casa y también para preparar ese refugio que puede acabar siendo lo que marque la supervivencia de una persona o de toda la familia.

Estos consejos que da el gobierno de Estados Unidos para poder sobrevivir a una bomba nuclear es algo que podría salvarnos la vida. Para poder conseguir eso que necesitamos, evitar esta catástrofe que puede acabar siendo lo que marque la diferencia. Nadie está a salvo de un tipo de catástrofe como esta o cualquier otra que nos pueda afectar en cualquier punto del planeta.