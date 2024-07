Es el plato más típico del País Vasco, lleva 2 ingredientes y lo odian en todo el mundo

En casi todo el mundo odian un plato típico del País Vasco que lleva 2 ingredientes, es una receta que se ha convertido en una pesadilla para turistas, pero un básico para toda la población. En esencia estamos ante un tipo de plato que ha acabado siendo lo que marque la diferencia en todos los sentidos. Por lo que no es de extrañar que en vista de estos ingredientes se haya convertido en un elemento que muchos odian, aunque en realidad hay que prestar atención a la información nutricional que nos aportan.

España es un país de verduras, por lo que debemos tener en cuenta que hay una serie de ingredientes que forman parte de unos platos que han acabado siendo los que marquen un antes y un después. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para hacer frente a una serie de platos tradicionales que nos pueden sacar de más de un apuro. La gastronomía de nuestro país atrae a millones de personas, que quieren degustar una serie de recetas tradicionales que se han convertido en todo un referente en nuestro país. Toma nota de este plato típico del País Vasco que muchos odian, pero es un manjar.

Lleva 2 ingredientes y lo odian en todo el mundo

La porrusalda se ha convertido en el plato más odiado de España, según el portal Taste Atlas que recoge todos los platos típicos. La realidad es que no es uno de los más votados, pero es una pequeña receta light que no podemos dejar de cocinar una y otra vez. Teniendo en cuenta que no es solo típico del País Vasco al ser una mezcla de ingredientes típica de aquellos lugares en los que hay una serie de ingredientes típicos que debemos poner en práctica.

En este caso, estamos ante una combinación que tiene en el puerro al mejor aliado de un sabor a verduras que debes tener en cuenta. Es decir, que podrás descubrir de la mano de esta receta lo mejor de un campo y de una combinación de sabores que son espectaculares.

Este tipo de receta ha acabado siendo una de las menos demandadas por los turistas, pero un clásico de la cocina de este país. Siendo uno de los más consumidos, no es la única sopa de verduras que acaba siendo un referente.

El plato de dos ingredientes del País Vasco

La porrusalda no ha podido tener la misma suerte que otra sopa de verduras, en este caso fresquita que se ha convertido en un referente mundial. El gazpacho, sin duda alguna, estamos ante un tipo de plato típico que se ha convertido en uno de los más recurrentes del mundo entero, que ha acabado siendo el más deseado y cocinado.

Tal y como se indica en este mismo portal: «Cálida y reconfortante, porrusalda es una sopa tradicional vasca hecha con verduras como zanahorias, patatas, puerros y cebollas. La sopa tiene sabor a ajo y sal, mientras que el bacalao salado seco a veces se añade a la porrusalda para mejorar sus sabores. Aunque es un plato vasco, la sopa se consume más comúnmente en otras partes de España, como La Rioja y Castilla y León. Se recomienda decorar esta abundante sopa con un poco de perejil picado antes de servir».

Puedes probar la auténtica porrusalda vasca en casa, cocinándola con uno de los ingredientes tradicionales de la cocina de esta comunidad, el bacalao. Toma nota de unos ingredientes y elaboración que seguro que te sorprenderán.

Ingredientes:

500 gr lomos de bacalao desalado

4 puerros

3 patatas

1 cebolla

2 zanahorias

1 l de caldo de pescado

½ vaso de vino blanco

Aceite de oliva

Sal al gusto

Una pizca de perejil

Elaboración: