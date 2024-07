El peligro de hacer hoyos en la arena de la playa: puede ser mortal

Hacer hoyos en la playa puede ser más peligroso de lo que parece, cada año mueren adultos y niños, como consecuencia de esta práctica. Una de las actividades que más personas realizan al llegar a una playa, especialmente los más pequeños es hacer un hoyo. Con las palas y los cubos, nos ponemos a realizar una pequeña obra de ingeniería casera que puede acabar en un gran drama. Toca estar preparado para lo peor, especialmente cuando tenemos por delante una actividad que para los expertos es muy peligrosa.

Puede ser mortal hacer hoyos en la playa. Estamos ante unas construcciones que no son seguras. Partimos de la base de que están construidas con una arena que es fácil que colapse y que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante. La arena es un material que mezclado con el agua puede parecer resistente, pero puede enfrentarnos a un destino fatal, al estar ante una serie de elementos que nos harán más daño de lo que nos imaginamos. Hay un estudio que recoge los peligros y las dramáticas muertes de esta práctica, que puede ser la que marque una diferencia importante.

Puede ser mortal esta actividad

Ir a la playa es un plan perfecto, siempre y cuando estemos muy pendiente de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Nos enfrentamos a una serie de cambios que va llegando y que puede acabar siendo lo que marque el destino de unas vacaciones que pueden acabar en un drama terrible.

Sobre todo, si vamos con niños, nunca hay que dejar de vigilarlos. En unos segundos, puede cambiar nuestra vida por completo. El mar, como una piscina, tiene esa agua, que, en este caso, además puede moverse, por lo que puede llegar una ola que nos engulla hacia dentro. Son varios los casos de niños con flotadores que han tenido que ser rescatados, por el que el agua, en la playa o en la piscina, es siempre un peligro.

También hay que estar muy pendientes, no solo del mar. Aunque pensemos que la arena es un territorio seguro, la realidad es que hay muchas más personas de lo que imaginamos que mueren como consecuencia de esos hoyos en la arena que están cavando de forma totalmente entretenida y divertida. Los expertos advierten del riesgo de este elemento en la playa.

Este es el gran peligro que supone hacer hoyos de arena en la playa

Los expertos no han dudado en lanzar una importante campaña, incluso un artículo en el que advierten que son varias las personas que mueren en un hoyo de arena. La estructura puede colapsar y dependiendo de la profundidad y el peso de esa arena, se puede convertir en un ataúd del que resulta imposible salir.

Un estudio del New England Journal of Medicine relata los peligros de hacer hoyos en la playa, analiza una serie de casos que no dejan lugar a dudas. Hacer un hoyo de una cierta profundidad nos hace correr el riesgo de acabar en urgencias o siendo rescatado por los servicios de emergencia.

Tal y como nos indica este terrible artículo en el que se relatan los riesgos de los hoyos en la playa: «Durante la temporada de recreación de verano y de playa, creemos que es oportuno destacar un riesgo de seguridad potencial pero poco reconocido asociado con las actividades de ocio en entornos de arena abierta. 1,2 Recopilamos una serie de 52 casos fatales y no fatales documentados, ocurridos principalmente en los últimos 10 años, en los que las personas se sumergieron después del colapso de un hoyo de arena seca excavado con fines recreativos. Estos casos se recopilaron de forma prospectiva y retrospectiva y se identificaron a partir de relatos de medios de comunicación, comunicaciones personales, búsquedas en Internet y la base de datos LexisNexis. Se obtuvo información detallada entrevistando a los rescatadores y testigos, cuando fue posible. Las víctimas tenían entre 3 y 21 años de edad (media, 12 años), y 15 personas (29%) tenían 10 años de edad o menos; 45 (87%) eran varones. Están representados doce estados de EE. UU., incluidos los del área de Nueva Inglaterra, donde ocurrieron nueve eventos (17%). El entorno más común fue una playa pública en una zona costera, cerca de la costa (en 41 casos), y los casos restantes (11 casos) ocurrieron cerca de la casa. Los agujeros en la arena seca fueron excavados por la víctima, amigos o familiares. Los agujeros tenían generalmente de 2 a 15 pies (0,6 a 4,6 m) de diámetro y de 2 a 12 pies (0,6 a 3,7 m) de profundidad. Por lo general, las víctimas quedaron completamente sumergidas en la arena cuando las paredes del agujero se derrumbaron inesperadamente, sin dejar prácticamente ninguna evidencia del agujero o la ubicación de la víctima. El derrumbe fue provocado inadvertidamente por una variedad de circunstancias, incluyendo excavación, túneles, saltos o caídas en el agujero. Estos derrumbes resultaron en la muerte de 31 personas (60%). Las otras 21 personas (40%) sobrevivieron gracias a un rescate oportuno que implicó salir de la arena; muchas de ellas necesitaron reanimación cardiopulmonar, realizada por un transeúnte».