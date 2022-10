El peligro de comerte esta parte de la manzana: podrías envenenarte

Comerte una manzana puede ser no tan saludable como imaginas, si te comes esta parte podrías envenenarte y tener que acudir a urgencias. Comer 5 raciones de frutas y verduras al día es una recomendación de la mayoría de los nutricionistas que puede tener un gran enemigo en esta parte de la manzana. Las semillas que normalmente quitamos pueden ser toxicas al contener un compuesto de cianuro que podría perjudicarnos después de ingerirlas. Esta es la cantidad de semillas y los efectos que podrían provocar en el cuerpo humano si las comes.

Podrías envenenarte si te comes esta parte de la manzana

Las semillas de la manzana al igual que las de otras frutas, como las cerezas y el melocotón podrían llegar a envenenarnos, especialmente si se consumen de forma regular. El descuido de comerte una semilla puede suceder, de no prestar atención o cortar mal la manzana. Las posibilidades de envenenarse con estos elementos son mínimas.

El peligro de envenenarte si comes una manzana es casi anecdótico, pero conviene resaltar que una parte de esta saludable fruta tiene un su interior un peligro latente. Como toda la naturaleza que nos rodea, puede incluir algunos elementos que contienen amigdalina, el principal glucósido cianogénico compuesto de cianuro y azúcar.

A la hora de metabolizarse en el sistema digestivo este elemento pasa a la amigdalina se degrada en cianuro de hidrógeno. Este compuesto es altamente perjudicial para todo ser humano, podría causar un envenenamiento mortal en caso de ingerir una cantidad concreta de este compuesto.

El peso es la variable fundamental para saber si se puede envenenar o no una persona, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la dosis de cianuro letal es de 0.5 a 3.5 mg por kilogramo de peso corporal. Sabiendo que dependiendo del peso tendremos que ingerir una cantidad concreta de semillas.

Se necesitarían desde 83 a 500 semillas para que una persona pudiera llegan a envenenarse. Deberían consumirse todas a la vez, es decir, casi un centenar de manzanas para que fueran peligrosas para el cuerpo. Con lo cual resulta casi imposible que una manzana represente un peligro.

Tragar algunas semillas accidentalmente, ya sean enteras o trituradas no supone un riesgo para la salud. Los beneficios de la manzana siguen estando en la fibra y vitaminas, elementos básicos de las frutas y verduras, básicos para nuestro día a día