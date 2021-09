El DNI es nuestro documento nacional de identidad. Un documento que la policía nos puede solicitar en cualquier momento de modo que es aconsejable llevarlo siempre encima pero ¿desde cuándo podemos hacernos el DNI? y sobre todo ¿a partir de qué edad es obligatorio el DNI? Resolvemos estas cuestiones a continuación.

¿A partir de qué edad se puede hacer el DNI y a partir de cuándo es obligatorio?

Se suele pensar que cualquier persona mayor de edad debe tener su DNI y además en regla, es decir, que no esté caducado, pero lo cierto es que en nuestro país, la edad de obligatoriedad para el DNI es a partir de los 14 años para todos aquellos residentes en España, así como para los residentes extranjeros que pasen más de seis meses en nuestro país.

Sin embargo, se suele recomendar que los niños que son menores de 14 años tengan también su DNI dado que entre otras cosas, les servirá para viajar sin problema por toda la Unión Europea.

¿Pero qué pasa si no lo tenemos y ya hemos cumplido 14 años? Pues en caso de que la policía nos lo solicite y no lo llevemos o no lo tengamos, seguramente nos advertirán que tenemos que hacérnoslo sin que nos sancionen. Sin embargo, si nos negamos a enseñar el DNI sí que podrían llevarnos a comisaría para poder identificarnos.

¿Y la edad mínima para poder hacerse el DNI?

En cuanto a la edad mínima para hacerse el DNI lo cierto es que no existe. De hecho bastará con presentar la partida de nacimiento del bebé para poder hacerle su primer DNI si queremos o si nos hace ilusión. Sin embargo, pocas veces se hace si tenemos en cuenta que viviendo en España y sin tener que viajar no lo vamos a usar mucho y que además, para hacerle el DNI a un bebé es necesario que en la foto salga con la cabeza recta de manera que si es un recién nacido puede ser algo complicado hacerle la foto de modo que tal vez , sea mejor opción esperar un poco.

De este modo, cuando vayamos a hacer el primer DNI de nuestro hijo o hija hará falta que llevemos la mencionada partida de nacimiento, una foto en color de tamaño carné, el certificado de empadronamiento y el pagar las tasas.

Junto al niño o niña deberán estar presentes además sus padres o tutores legales cada uno de ellos con su DNI.

¿Cuánto dura el DNI?

Cuando los niños son menores de 5 años, el DNI tiene una validez de dos años desde que se hace. Entre los 5 y 30 años, el DNI tiene una validez de 5 años. A partir de los 30 y hasta los 70, caduca a los 10 años, mientras que para los mayores de 70 ya no tiene caducidad.