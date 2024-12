No vas a volver a cocer el marisco como has hecho toda la vida: el giro radical que está a punto de llegar

El marisco es uno de los básicos de esta temporada que va a cambiar por completo la forma en que se vaya a cocer. La cocina es un arte en todos los sentidos, por lo que, debemos estar preparados para afrontarla de la mejor forma posible, con ciertas novedades destacadas que tocará tener en mente y que pueden ser claves. La realidad es que los expertos piden que debemos de cocinar el marisco de una forma que puede resultar hasta cruel.

La manera en la que cocinamos el marisco puede llegar a ser una de las formas más especiales de descubrir un tipo de cocina que puede ser fundamental y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos tenido en cuenta. Es el momento de prepararnos para afrontar una serie de detalles que serán los que nos invitará a reflexionar sobre una cocción que puede ser extraordinaria. Sobre todo, si tenemos en cuenta esta manera de preparar este manjar, hay que pensar, que detrás de ese momento clave, se esconden animales que están vivos.

El giro radical que está a punto de llegar

Todo aquel que se haya quemado con agua o en la cocina, es consciente de que las altas temperaturas provocan dolor. Lo sabemos, pero, aun así, no dudamos en preparar determinados crustáceos de esta manera. Los queremos vivos para que estén lo más frescos posible.

El ser humano necesita tener en mente una serie de alimentos que son los que marcarán la diferencia. En este caso, debemos tener en cuenta algunos detalles que acabarán marcando una diferencia significativa y que puede llegar a ser lo que marque nuestra dieta.

La carne, el pescado y el marisco, no dejan de ser animales vivos que consumimos una vez han muerto. Pero hay formas y formas de morir, en concreto, esta manera de sacrificar a los crustáceos puede llegar a ser incluso cruel. Algo que hoy en día tiene especial relevancia.

La manera de sacrificar los animales para el consumo ha cambiado mucho en estos últimos tiempos. Sobre todo, desde que dejaron de consumirse de forma puntual y han pasado a ser parte de la dieta casi que diaria de las personas, todo ha acabado cambiando.

Estamos ante una situación que puede llegar a ser especialmente complicada para todos.

Nunca más vas a volver a cocer marisco como hasta ahora

Un reciente estudio ha dado con algunas novedades destacadas que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos ni pensado. Sin duda alguna, nos hará reflexionar sobre la manera de cocinar estos animales, que podrían tener una muerte menos dolorosa.

Tal y como nos indica este artículo publicado en la revista Biology: «Los nociceptores detectan estímulos dañinos y envían señales al sistema nervioso central (SNC) sobre una posible lesión, que puede dar lugar a dolor. Los crustáceos, como los cangrejos de costa, son ampliamente utilizados en la ciencia y la acuicultura. Entender si pueden experimentar dolor es esencial para mejorar su bienestar. Un criterio clave para evaluar el dolor es la presencia de nociceptores. Este estudio investigó la existencia de nociceptores en cangrejos de costa examinando la respuesta del SNC a dos tipos de estímulos potencialmente nocivos, es decir, ácido mecánico y químico o acético. Usando equipo electrofisiológico, la actividad del SNC de los cangrejos se midió cuando se estimularon diferentes partes de su cuerpo, como los tejidos blandos de las garras, antenas y piernas. Los resultados sugieren que los cangrejos respondieron tanto a estímulos mecánicos como químicos, lo que indica la existencia de putos nociceptores en estas áreas. Curiosamente, las respuestas a los estímulos físicos fueron más cortas e intensas que los estímulos químicos, lo que provocaba una respuesta más larga. Las antenas respondieron solo a los estímulos químicos sin una respuesta discernible al tacto. Aunque se necesita más investigación para comprender completamente el dolor en los crustáceos, este estudio proporciona información importante sobre la percepción del daño tisular en un crustáceo».

Por lo que, el daño que le estamos causando al animal es enorme. Nos vamos a replantear, intentar matarlo de otra forma o directamente eliminar estas formas de cocción que pueden ser hasta crueles. Si vamos a un restaurante esas peceras con los animales vivos, ya son parte de la historia.

Aunque siguen existiendo, son parte del pasado y no sólo por el precio de la pieza, que evidentemente va cobrando cada vez más euros, sino que también por conocer esta manera de cocinarlos o de matarlos. De seguir viviendo o morir de una forma de lo más cruel. Quizás hasta ahora no nos habíamos dado cuenta o pensábamos que no sufrían, pero la ciencia ha dado con unas claves que debemos tener en cuenta.