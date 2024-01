No vas a poder ver la televisión: el cambio de la TDT lo complica todo

Hay un cambio en la TDT que lo complica todo, quizás no vas a poder ver la televisión por un motivo que nadie esperaba. La TDT está cambiando, aunque cada vez menos personas acceden a este sistema para ver los canales convencionales, todo puede cambiar en breve.

La TDT se pone a la altura de las grandes plataformas con una calidad de imagen que no dejará lugar a dudas. Todas y cada una de las cadenas deben adaptarse al formato HD, eso significa que, por un lado, las empresas deberán invertir en la tecnología necesaria para transmitir de esta manera, pero también los usuarios deberemos realizar determinados cambios.

No vas a poder ver la televisión

Este 2024 se ha iniciado con cambios importantes en la TDT. Este sistema que permite ver en primera persona una serie de cadenas que son las de toda la vida, se moderniza y lo hace para adaptarse al formato europeo en el que debe entrar España de cabeza. Este año puede ser el definitivo y quizás el primero en el que no puedas ver la televisión.

La idea de este cambio está en dar mejor calidad de imagen, pero esta transformación implica también que las televisiones deben estar preparadas para recibirlo. Para poder obtener aquello que necesitamos, es importante estar listo para ello de tal manera que nuestra televisión deberá sufrir algunos ajustes.

En el mejor de los casos, solo tendremos que actualizar la lista de canales. Teniendo en cuenta que la mayoría de nuevos televisores están preparados para afrontar este cambio y tienen capacidad para darnos aquello que deseamos, conseguiremos de esta manera el espacio y la calidad que estamos deseando obtener.

Habrá nuevos canales que aparecerán y otros que se moverán de sitio. No es un problema, dependiendo del dispositivo que tengas en casa, lo podrás organizar y obtener un orden que es el que esperarías. Solo tendrás que ponerte manos a la obra con él, hasta llegar al punto en el que sí que podrás ver la nueva televisión por todo lo alto.

En el peor de los casos tendrás que adaptar un dispositivo antiguo y quizás revisar la antena. Algo que te acabará suponiendo un paso importante hasta esta nueva era de TDT que está a punto de iniciarse, quedan pocos días para el que cambio acabe siendo total.

El cambio de la TDT que lo complica todo

Cada cambio en la TDT implica a realizar unos movimientos que pueden complicarlo todo. Dependerá de la manera en la que esperes ver la televisión o de las pretensiones que tengas para ver llegar aquello que deseas. El 14 de febrero es cuando está previsto que empiece esta transformación, todos los canales ya deberán emitir en alta definición (HD) por lo que será a partir de este día cuando verás que la situación se verá más.

Si no te has preparado para ello y tienes un dispositivo antiguo, quizás a partir de ahora ya has empezado a ver cómo los canales van desapareciendo por momentos. En una transformación que quizás acabe siendo la que marque un antes y un después. Si tienes un dispositivo de más de 10 años quizás tengas algunos problemas. Pero siempre podrás adquirir un decodificador o receptor para ver los canales en HD. No tiene un precio muy elevado y gracias a él pese a tener una televisión de más de 10 años, podrás verla con total normalidad.

Por unos 20 euros puedes adaptar tu viejo televisor que no tiene porque ser viejo, 10 años tampoco es tanto, pero teniendo en cuenta que todo avanza a gran velocidad, puede suponer que te quedes atrás en este cambio que implica que todos los canales deban ser en HD, algo que hasta la fecha no se había producido.

Es una situación que hará que el telespectador gane en calidad de imagen, algo que se necesita cada vez más. Teniendo en cuenta que partimos quizás con un primer televisor en blanco y negro, los cambios que hemos vivido en este siglo, de aquellos televisores que cuánto más grandes mejor. No solo en pantalla, sino que tenían un volumen considerable eran casi una estantería más donde poner las fotos de la familia.

Hasta ahora, cuando los televisores son lo más finos posibles y casi que son un cuadro más en el salón, de lo poco que ocupan espacio. Pero no por ello tienen una calidad peor, sino todo lo contrario, vemos la realidad cada vez con más nitidez, se ve todo tan bien que casi podemos tocarlo todo sin salir de casa.

A partir de ahora, podremos asistir a este cambio que nos permitirá ver la televisión como nunca antes, con una claridad que nos sorprenderá, reflejando el mundo sin salir de casa.