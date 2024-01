Estos son los canales que van a desaparecer con el cambio de la TDT

A partir del 14 de febrero, la Televisión Digital Terrestre (TDT) experimentará un ‘apagón’ debido a la entrada en vigor de la obligación de emitir en alta definición (HD). Este cambio afectará a aquellos usuarios con receptores antiguos que no estén preparados para la alta definición, mientras que los televisores modernos no deberían tener problemas. La medida, establecida por el Real Decreto 16/2023, busca mejorar la calidad de imagen al aumentar la resolución de píxeles y liberar la banda de 2.6 GHz para el despliegue completo de 5G en Europa.

Por lo tanto, a partir de esta fecha, todos los canales de televisión que emiten en definición estándar (SD) desaparecerán, permitiendo únicamente la transmisión en alta definición (HD), ya sea en 720p o 1080p. Aunque la mayoría de los canales mantendrán sus frecuencias actuales, especialmente aquellos que emiten solo en definición estándar (SD) y pasarán a emitir en alta definición (HD) en la misma frecuencia, algunos, como Clan TVE, experimentarán cambios de frecuencia. Aunque no será obligatorio, se recomienda resintonizar los canales.

‘Apagón’ de la TDT: todo lo que debes saber

La mayoría de los televisores fabricados a partir del año 2009 son compatibles con las emisiones en alta definición (HD), y esta tecnología se ha generalizado en prácticamente todos los dispositivos adquiridos desde 2011 hasta la actualidad. Para aquellos que posean televisores anteriores a estas fechas o no estén seguros de la capacidad de su dispositivo para recibir HD, se puede realizar una prueba con los canales de Televisión Española.

Si los logotipos de los canales aparecen en la pantalla sin las letras «SD», significa que el televisor está recibiendo correctamente la señal en alta definición, que será la única disponible en el futuro. En relación con las antenas de los edificios, la mayoría ya está preparada debido a ajustes realizados durante el apagón de antiguas frecuencias en 2015.

Aunque el Gobierno asegura que más del 98% de los dispositivos actuales son compatibles con los servicios en alta definición (HD), hay que tener en cuenta que los televisores más antiguos podrían carecer de las características necesarias para adaptarse al nuevo formato. Para aquellos dispositivos que son compatibles y permiten la visualización de la TDT en alta definición, será necesario realizar un reordenamiento de los canales.

Además, en el caso de las cadenas de televisión autonómicas de Forta, el proceso de transición ya ha comenzado, siendo Cat3 y Televisión Canaria las primeras en realizar el cambio el 16 de enero. El resto de las cadenas llevarán a cabo la transición a principios de febrero, destacando que Telemadrid emitirá exclusivamente en HD a partir del 8 de febrero.

Canales

El impacto del ‘apagón’ se dividirá en dos escenarios para las cadenas de televisión. Aquellas que ya transmitían en alta definición (HD), como La 1, La 2, Antena 3, Telecinco, Cuatro o laSexta, eliminarán su señal en definición estándar (SD), quedando únicamente la emisión en HD. Si tenías asignada una señal SD en lugar de HD en el número del mando, será necesario reorganizar los canales.

Por otro lado, las cadenas que solo emitían en SD, como Nova, Neox, Mega, FDF, Divinity, Energy, BeMad, Paramount, DKiss, DMax, Ten o Trece, dejarán de transmitir en SD para pasar automáticamente a la emisión en HD. Aunque la mayoría de los canales mantendrá su frecuencia actual, se recomienda la resintonización, especialmente para aquellos canales que cambien de frecuencia, como Clan TVE.

Además, se espera la incorporación de un nuevo canal, La 1 UHD, que se lanzará el 7 de febrero y ofrecerá las emisiones de La 1 en calidad 4K.

Estándar DVB-T2

Si tu televisor no es compatible con alta definición (HD), la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sugiere verificar si es compatible con el estándar DVB-T2, utilizado para la emisión de la TDT en HD. La mayoría de los televisores domésticos son compatibles, pero en caso de duda, se recomienda resintonizar la televisión para verificar la disponibilidad de canales en HD. Los hogares con televisores particularmente antiguos podrían enfrentar problemas, pero existen soluciones.

Para televisores muy antiguos sin capacidad de emitir en HD, la OCU propone dos soluciones. Si no tienes acceso a Internet, se sugiere adquirir un decodificador o sintonizador externo que convierta la señal compatible con DVB-T2. Este dispositivo se conecta al televisor a través de HDMI o euroconector y puede adquirirse a partir de 20 euros. Para aquellos con acceso a Internet, se puede optar por un decodificador o un dispositivo de streaming, convirtiendo el televisor en una Smart TV con acceso a múltiples canales y plataformas.

Si utilizas plataformas de pago como Movistar Plus, Vodafone, Orange o PTV, debes saber que no se verán afectadas por el ‘apagón’ de la TDT, ya que operan a través de Internet y el cambio en la calidad de radiofrecuencia no afectará su transmisión. Sin embargo, es posible que estas plataformas mejoren ligeramente la calidad de las emisiones.