No falla. El truco de los gatos que te dejará sin pestañear

¿Tienes un gato y deseas poner a prueba su capacidad de atención? Pues no debes pasar por alto un truco que ya se ha hecho viral en las redes sociales y que muchos dueños de felinos ya han probado. Un truco con el que han logrado algo que tal vez no conseguían nunca si tenemos en cuenta que muchos gatos suelen ser bastante reacios a hacer caso o de hecho, no suelen acudir cuando se les llama. Conozcamos a continuación, el truco de los gatos que te dejará sin pestañear ya que además nunca falla.

El truco viral que sorprende a los gatos

Los gatos son animales muy inteligentes y curiosos, pero también se dice de ellos que muy independientes y aunque habrá gatos que son más mimosos que otros, por norma, no suelen atender mucho cuando se les llama. Sin embargo, existe un truco en TikTok que está arrasando entre los dueños de los gatos, porque logra de forma eficaz que tu mascota te haga caso.

El truco en cuestión no es más que el uso de un sonido muy concreto, que ha mostrado la tiktoker, @_selenesa, y que le ha funcionado para llamar la atención de su gato. En el vídeo que ha subido muestra como uno de sus gatos responde a un sonido muy concreto: el maullido de otro gato.

«Vi en un TikTok que si le pones este sonido a tu gatos vienen a pedirte mimos», escribe en el vídeo en el que ella está tumbada y en cuanto suena el maullido, aparece uno de sus gatos que no duda en ir hacia ella.

El vídeo ha causado sensación entre los amantes de los gatos, que han alabado la inteligencia y la ternura del animal. Muchos han comentado que han puesto a prueba el mismo sonido y han obtenido la misma reacción y que sus gatos han saltado encima de ellos, aunque la mayoría coincide en que tal vez, en lugar de querer mimos, lo que querían encontrar al otro gato maullando.

Y también otros comentan que en el mismo vídeo aparece un segundo gato que no se mueve ante el sonido, algo que les ha hecho gracia y les ha sorprendido por igual.

Os dejamos el vídeo para que escuchéis el sonido y en el caso de tener gato, lo pongáis a prueba con el vuestro. ¿De qué modo crees que va a reaccionar?.