Ni vinagre ni limón: el sencillo truco de los fabricantes para eliminar el olor a sudor de la ropa

Hay pocas cosas tan incómodas como ponerte una camiseta que ya huele mal nada más sacarla del cajón. El olor a sudor tiene esa mala costumbre: se agarra a las fibras de la ropa como si tuviera intenciones de quedarse para siempre. Da igual cuántas veces laves la prenda, que el mal olor se resiste.

Durante años, el vinagre y el zumo de limón han sido los clásicos de las soluciones caseras. Pero los fabricantes de ropa ya no juegan a esos remedios, sino que ellos tienen su propio as bajo la manga, y es bastante más eficaz que un cítrico.

¿Cómo eliminar el olor a sudor de la ropa?

A diferencia de lo que muchos creen, el detergente por sí sólo no siempre es suficiente para eliminar esos olores persistentes que se quedan atrapados en camisetas, camisas o ropa deportiva. Por eso, hace falta un extra, y la solución que utilizan algunas marcas especializadas está justo en tu despensa: el bicarbonato de sodio.

El bicarbonato de sodio sigue siendo uno de los métodos más eficaces. Pero no se trata de echarlo a lo loco en la lavadora. Si lo que quieres es atacar el foco del problema, lo ideal es disolver una cucharada en agua y aplicar la mezcla directamente sobre las zonas conflictivas (axilas, cuello, etc.). Déjalo actuar toda la noche, y luego lava como siempre.

Si vas con prisa, puedes echar el bicarbonato directamente en el compartimento del detergente. El efecto es más general, pero ayuda.

Si el olor es muy fuerte, prueba combinando bicarbonato con peróxido. Algunas marcas de ropa deportiva utilizan tratamientos con oxígeno activo para combatir los olores más persistentes, y tú también puedes hacer algo muy similar en casa.

Mezcla una cucharada de bicarbonato con otra de agua oxigenada (de 3%, la de botiquín). Aplícalo sobre la prenda, espera unos minutos y luego mete la ropa a la lavadora. El resultado va a sorprenderte.

Otro truco que funciona bien para quitar el olor de las camisetas es el cloro. Eso sí, úsalo sólo con ropa blanca. Basta con echar un chorro en un balde con agua y dejar la prenda en remojo unas horas. Después, a la lavadora como siempre. Pero cuidado: ni se te ocurra mezclar colores, porque el desastre está asegurado.

Y por último, está el método que requiere una visita rápida a la farmacia: la aspirina. Suena a consejo de abuela moderna, pero funciona. El ácido acetilsalicílico actúa como limpiador y neutraliza los malos olores mejor de lo que muchos imaginan.

Disuelve dos o tres aspirinas en agua (100 ml), aplícalo sobre la zona afectada y deja actuar entre dos y tres horas. Después, lava con normalidad. No hace magia, pero para olores medios cumple su función.

¿Cómo evitar que la ropa huela mal?

Todo empieza en las tiendas de ropa. Los fabricantes explican que si el tejido no respira, el olor se queda. Por eso muchas marcas están apostando por fibras transpirables, naturales y con tratamientos antibacterianos. No hace falta volverse loco con las etiquetas, pero sí tener claro que no es lo mismo una camiseta de algodón peinado que una de poliéster barato.

Además, hay detalles que marcan la diferencia: