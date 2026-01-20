Ni la víbora ni la anaconda: esta es la serpiente más mortal y su veneno mata casi en el 100% de los casos

Uno de los animales que genera mayor temor en los seres humanos es la serpiente. La peligrosidad de este reptil depende de su especie, pudiendo llegar a ser letal tanto para personas como para animales. Hay una especie en particular que merece una atención especial, pues es reconocida como la más venenosa del mundo y su mordedura suele resultar mortal en la mayoría de los casos.

Si hay algo que caracteriza a las serpientes, es su increíble belleza y capacidad letal. El veneno que esconden contiene una mezcla de neurotoxinas y hemotoxinas capaces de actuar con gran velocidad en el sistema nervioso y cardiovascular de sus víctimas, causando parálisis y colapso en pocos minutos.

La tasa de supervivencia sin un tratamiento inmediato es prácticamente nula, hecho que convierte a este depredador en uno de los reptiles más peligrosos del mundo. Los componentes de su veneno son motivo de estudio para los científicos que día tras día investigan y, paradójicamente, encuentran en él aplicaciones médicas increíbles.

Como consecuencia de la actividad humana, el hábitat de estos animales sufre constantes transformaciones y provoca cada vez un mayor número de encuentros con personas, hecho que aumenta el riesgo de accidentes mortales.

El veneno de esta serpiente no perdona

Se conoce con el nombre de mamba negra y su hábitat está ubicado en las colinas rocosas del norte de África. El encuentro con este reptil, cuyo nombre genera inseguridad, puede tener consecuencias muy graves y, a pesar de vivir en las sabanas, puede extenderse a varias partes del mundo.

Puede llegar a medir más de 4 metros y es capaz de alcanzar los 20 kilómetros por hora, por lo que si tenemos la mala suerte de cruzarnos con una, ya podemos correr o acelerar el coche para evitar una picadura que acaba en muerte en casi el 100 % de los casos.

Su veneno es tan veloz que el antídoto no llega a tiempo. Si nos muerde en medio de la nada, lo más seguro es que antes de que llegue la ayuda, este elemento habrá hecho efecto en nuestro cuerpo y nos cause la muerte.

No es algo habitual que estos reptiles ataquen a los humanos, pero no hay que olvidar que son carnívoras y que el mejor alimento para ellas son seres vivos, mayormente, animales.

El nombre que reciben no tiene nada que ver con el color de su cuerpo, sino que el interior de su boca tiene un tono negro que es mejor no ver nunca en persona. Si estamos pensando en salir de España y poner rumbo a África, hay que saber que este animal es uno de los mayores peligros que nos podemos encontrar.

La mamba negra o la taipán: las serpientes más letales

Junto a la mamba negra, encontramos otra peligrosa especie que se pone casi a su nivel. Recibe el nombre de taipán de la costa y se distingue por su envergadura de entre 2,5 y 3 metros, su velocidad y la alta toxicidad de su veneno.

Ambas especies de serpiente son capaces de matar a un ser humano con un simple mordisco, pero es importante saber que el veneno de la mamba negra es mucho más rápido.

El veneno entra en el organismo a través del flujo sanguíneo y alcanza los pulmones o el corazón a gran velocidad, causando la muerte de la víctima rápidamente.

¿Todas las serpientes son igual de letales?

Cuando pensamos en una serpiente, nos viene a la cabeza un reptil de sangre fría y reacciones sin control, pero nada más lejos de la realidad. Estos animales, en la mayoría de los casos, buscan un lugar tranquilo en el que tomar el sol y, seguramente, si nos cruzamos con alguna, nos tendrá más miedo ella que nosotros.

El problema está cuando traemos especímenes de fuera que pueden convertirse en especies invasoras y peligrosas. Si estamos pensando en tener una serpiente como mascota, debemos tener en cuenta varias características para que esto no acabe convirtiéndose en un problema para cualquiera que se cruce en su camino.