Ni Sigüenza ni La Alberca: este es el pueblo más bonito de España según Civitatis

El pueblo más bonito de España según la popular plataforma de viajes Civitatis es un destino que no podemos perdernos. En muchas ocasiones lo que hacemos es empezar a pensar en un futuro viaje que no tiene por qué implicar un desplazamiento lejos de donde nos hubiéramos imaginado. Si no que simplemente debemos empezar a ver hacerse realidad determinados datos que son fundamentales y que debemos empezar a tener en mente. Una escapada espectacular nos está esperando, más cerca de lo que pensamos en estos días que tenemos por delante.

Civitatis nos presenta un destino turístico que quizás nunca hubiéramos imaginado y que debemos empezar a tener en cuenta. El encanto de los pueblos españoles es uno de los más célebres que existen y que seguramente vamos a poder poner en práctica, antes que nada. Una opción de lo más recomendable para estos días que tenemos por delante, con el que seguro que vamos a poder conseguir grandes logros. Ahora que quizás debemos empezar a prepararnos para lo peor en muchos sentidos, de una manera espectacular en todos los sentidos.

Ni La Alberca ni Sigüenza

Hay pueblos de España que son una auténtica joya en todos los sentidos, una opción de lo más recomendable si queremos desconectar un poco más de la ciudad y nos queremos centrar en un futuro que puede ser clave. Habrá llegado el momento de empezar a gestionar de alguna forma o de otra nuestros viajes.

Se puede ahorrar sin renunciar a nada, sino todo lo contrario. Podemos descubrir una serie de cambios que acabará siendo los que nos acompañen en estos días que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a crear algunas actuaciones que pueden ser claves.

Es el momento de empezar a preparar algunos actos que son fundamentales y que quizás hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado. Estar en casa, quedarse en España puede ser algo que nos permita descubrir uno de los pueblos más bonitos de nuestro país y del mundo entero.

En cualquier pueblo de España podemos descubrir un lugar de esos que podemos empezar a vivir de forma totalmente distinta en todos los sentidos. Una opción que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después en este tipo de viajes que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no te habías ni planteado.

El pueblo más bonito de España según Civitatis

View this post on Instagram A post shared by Jon Zuñiga Rodriguez (@jonzunigaro)

Los expertos en viajes de Civitatis nos han descubierto un pueblo pequeño con mucho encanto que tiene fama de ser el más bonito de España, algo que no es casualidad. Habrá llegado el momento de empezar a gestionar algunos detalles que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Esa pequeña escapada rodeada de naturaleza y con una serie de elementos que pueden hacernos disfrutar en primera persona de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Toma nota de todo lo que puedes ver en este lugar de España que puede llegar a ser el que mejor se adapte a nuestras necesidades de desconexión, calma, relax y conocer un poco más un país repleto de tesoros como este.

Tal como dice la web de turismo de Yanguas, Terranostrum: «La preciosa localidad de Yanguas, situada a orilla del Cidacos, se encuentra al Norte de la provincia de Soria, en la comarca de Tierras Altas. De pasado merinero y comerciante, fueron los yangüeses eximidos del pago del portazgo por Alfonso XI, por lo que no tenían que abonar tributos para comerciar por las ciudades y pueblos de Castilla, de ahí la tradición de los arrieros y tratantes yangüeses con los que se incluso se encontró Don Quijote en tierras de La Mancha. De su antiguo esplendor conserva su castillo y restos de muralla. Su casco urbano, muy bien conservado, está jalonado de casas blasonadas, en 1993 fue declarado Conjunto Histórico. La Casa consistorial de Yaguas data del siglo XVIII, de estilo porticado adosa en su fachada un escudo con la inscripción de puertas de Valdearnedo. Yangüas viene del latín ‘yanuas’ que quiere decir puertas. La villa siempre ha tenido por su situación el carácter de puerta y canal de comunicación entre el alto Duero y la Rivera del Ebro.De su antiguo esplendor conserva su castillo y restos de muralla. Su casco urbano, muy bien conservado, está jalonado de casas blasonadas, en 1993 fue declarado Conjunto Histórico. La Casa consistorial de Yaguas data del siglo XVIII, de estilo porticado adosa en su fachada un escudo con la inscripción de puertas de Valdearnedo. Yangüas viene del latín ‘yanuas’ que quiere decir puertas. La villa siempre ha tenido por su situación el carácter de puerta y canal de comunicación entre el alto Duero y la Rivera del Ebro. De su precioso castillo, Se conservan tres caras de su recinto exterior, también de tapial y la portada de acceso a una de ellas. Una puerta de mampostería es el único vestigio que persiste del cerco murado de la Villa. Perteneció a D. Pedro y D. Diego Jiménez descendientes de los reyes navarros, y posteriormente al Duque de Abrantes y a los Condes de Aguilar. No existe documentación concreta sobre la fecha de construcción del castillo. Según algunos autores, fue Carlos de Arellano, nieto de Juan Ramírez de Arellano el que mandó construir el castillo, entre los años 1385 y 1412. Recientemente ha sido restaurado».