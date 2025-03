Ni con fertilizante ni cada semana: debes regar tu limonero este mes con el truco de este jardinero

Los que no tenemos experiencia en jardinería siempre cometemos el mismo error: nunca sabemos cuándo regar las plantas. Si ya de por sí es problemático, si tienes un limonero puede ser catastrófico.

El limonero es una de las plantas más estéticas que puedes tener en casa, pero cuidarlo es más difícil de lo que parece. Por ello, es vital que te sepas todos los trucos para que esté sano y sea productivo.

Si nunca sabemos cuál es el momento perfecto para regarlo necesitas saber el consejo clave de los jardineros. Si lo aplicas jamás volverás a dejarlo seco o a ahogarlo.

El error más común al regar un limonero

Uno de los mayores errores al cuidar un limonero es regarlo siempre con la misma frecuencia sin considerar el clima, la época del año o el estado del suelo.

Por ejemplo, en marzo, con el inicio de la primavera, las temperaturas comienzan a subir, pero todavía pueden darse lluvias esporádicas, lo que hace que la necesidad de agua del árbol varíe.

Regar demasiado puede provocar encharcamientos y la pudrición de las raíces, mientras que hacerlo en poca cantidad puede derivar en un crecimiento lento y una baja producción de frutos.

Además, el exceso de agua puede reducir la absorción de nutrientes esenciales, debilitando el árbol y haciéndolo más propenso a enfermedades y plagas.

El sencillo truco para saber cuándo regar una planta

Seguro que en la floristería has oído alguna vez que la planta te pide que la riegues cuando lo necesita, pero tú no has tenido ni idea de a qué se refieren.

Por suerte, los jardineros profesionales han tenido la consideración de explicar su truco para saber cómo interpretar a tu limonero. Con un dedo será suficiente:

Introduce un dedo en la tierra , hasta unos tres o cinco centímetros de profundidad.

, hasta unos tres o cinco centímetros de profundidad. Si la tierra sigue húmeda , espera unos días antes de regar.

, espera unos días antes de regar. Si la tierra está seca, es el momento de regar el limonero.

Este truco te permite adaptarte a las necesidades reales del árbol y evitar problemas derivados de un riego inadecuado.

También puedes observar otros factores como el aspecto de las hojas. Si están marchitas o de un color más claro de lo habitual, el árbol podría estar sufriendo estrés hídrico.

¿Cuánta agua necesita un limonero?

Por estas fechas, la mayoría de limoneros necesitan una cantidad de agua determinada. Así que puedes utilizarlo como referencia si con el truco del dedo tienes dudas.

Por ejemplo, si tu limonero está en el balcón metido en una maceta, deberás regarlo de media unas dos o tres veces por semana.

En cambio, si tienes jardín y el árbol está en el suelo puede que sea suficiente con una vez a la semana. En todo caso, ajústalo según los días que haya llovido.

Además, otro consejo muy útil es que procures no utilizar agua del grifo para regar, sobre todo si vives en zonas donde tiene mucha cal.

Esto se debe a que el limonero es un árbol muy sensible al pH elevado.