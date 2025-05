Ni bicarbonato ni lejia: el truco para acabar definitivamente con la cal de los grifos

Si hay algo que molesta más que una gotera, es un grifo lleno de cal. Esa acumulación blanca y dura que aparece con el paso del tiempo no sólo afecta a la apariencia del baño o la cocina, sino que también reduce la presión del agua, daña los mecanismos internos y puede provocar averías. Es un problema relativamente habitual en zonas con agua dura, la cual tiene una mayor concentración de minerales como el magnesio y el calcio. Y aunque muchas personas recurren a remedios populares como el bicarbonato de sodio o la lejía, estos no siempre ofrecen una solución efectiva, ni mucho menos permanente. Afortunadamente, existe un truco para acabar con la cal de los grifos en un abrir y cerrar de ojos.

¿Por qué el bicarbonato y la lejía no son siempre son la mejor opción para tratar este problema? El bicarbonato, si bien es útil para eliminar olores o para limpiar alguna superficies, no tiene la acidez suficiente para disolver la cal incrustada. La lejía, por otro lado, es un producto muy agresivo, pensado más bien para desinfectar que para desincrustar minerales. Además, puede ser peligrosa si no se usa como es debido, ya que desprende vapores tóxicos cuando se mezcla con otros productos, como el amoníaco o incluso el vinagre.

El truco definitivo para eliminar la cal de los grifos

El vinagre blanco es un ácido acético de baja concentración, lo suficientemente fuerte para disolver los depósitos minerales sin dañar los grifos. Lo que lo hace tan eficaz es su capacidad para romper la estructura del carbonato de calcio, facilitando su desprendimiento.

Ahora bien, para potenciar su efecto, el secreto está en calentar el vinagre antes de usarlo. Al estar caliente, sus moléculas se mueven más rápido, penetran mejor en las capas de cal y aceleran el proceso de desincrustación. Es un principio físico simple que marca una gran diferencia.

Para poner en práctica el truco para eliminar la cal de los grifos, necesitarás vinagre blanco, preferiblemente de limpieza por su mayor concentración, un cazo para calentarlo, una bolsa de plástico (puede ser de congelación o cualquier otra que resista el calor), una goma elástica o una cuerda, un cepillo de dientes viejo y un paño de microfibra para los toques finales.

El primer paso es calentar el vinagre en un cazo, pero sin dejar que llegue a hervir. Basta con que esté caliente al tacto, en torno a los 50 o 60 grados centígrados. Una vez caliente, viértelo con cuidado dentro de la bolsa de plástico. Luego, coloca la bolsa alrededor del grifo, de modo que la parte con cal quede completamente sumergida en el líquido. Usa la goma elástica o una cuerda para fijarla bien y asegurarte de que no se deslice ni se derrame. Deja que el vinagre actúe durante al menos una hora. Si hay mucha cal acumulada, puedes dejarlo actuar toda la noche sin problema. Pasado ese tiempo, retira la bolsa y frota suavemente la zona afectada con un cepillo de dientes viejo. Verás cómo la cal se desprende casi sin esfuerzo. Por último, pasa un paño húmedo para eliminar los restos y seca bien la superficie. Así evitarás nuevas manchas y prolongarás el efecto de la limpieza.

La cal también se acumula en un componente pequeño pero fundamental: el aireador o difusor. Este accesorio, situado en la boquilla del grifo, mezcla el agua con aire para reducir el caudal sin perder presión, lo que ayuda a ahorrar agua. Sin embargo, con el paso del tiempo, los orificios de este filtro pueden obstruirse con cal, razón por la cual es recomendable desmontarlo de vez en cuando para realizar una limpieza a fondo.

Para hacerlo, simplemente desenrosca el difusor con la mano. Si está muy apretado, puedes ayudarte con una llave inglesa, siempre protegiendo el metal con un trapo para no dañarlo. Una vez desmontado, sumerge todas las piezas en vinagre caliente durante al menos una hora.

Luego, utiliza un cepillo pequeño, un alfiler o una aguja para eliminar cualquier resto que bloquee los orificios. Enjuaga bien con agua y vuelve a colocarlo en su sitio. Notarás al instante una mejora en la presión y un flujo mucho más uniforme y eficiente.

Si bien es difícil evitar por completo la formación de cal, sobre todo en zonas donde el agua es especialmente dura, hay ciertos hábitos que pueden ayudarte a reducir su acumulación de forma considerable. Uno de los más sencillos es secar el grifo después de cada uso. Parece un detalle sin importancia, pero eliminar las gotas que quedan en la superficie evita que se evaporen y dejen residuos minerales visibles.

También puedes limpiar los grifos una vez a la semana con un paño humedecido en vinagre caliente, sin necesidad de desmontar nada. Y si buscas una solución rápida, los filtros de grifo son una opción económica que ayuda a retener parte de los minerales.