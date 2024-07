Nadie lo sabe, pero estos son los 5 pueblos de Andalucía para huir del calor: no superan los 30º

Hay pueblos de Andalucía en los que el calor no llega en verano, parece imposible, pero en ellos no se superan los 30º en un verano cualquiera. Hemos empezado esta estación del año en la que las altas temperaturas nos ponen en riesgo y quizás no nos terminarán de gustar del todo. Son tiempos de cambios en los que parece que el termómetro nos bloquea y nos impide no realizar determinadas actividades. En esencia, lo que queremos es escapar de un calor que es demasiado alto.

España, en su totalidad o casi por completo, se convierte en un horno ibérico del que deseamos huir a toda costa. Son muchos los que deciden ir a pie de playa para luchar con un buen chapuzón contra el termómetro. Pero muchos también deciden empezar a pensar en otras formas para poder descubrir lo mejor de un tiempo que puede acabar siendo el que marque la diferencia. Hay pueblos en los que no hace ese calor sofocante que casi que nos impide salir de casa. Son lugares en los que podemos perdernos este verano y que casi nadie conoce.

Se puede huir del calor este verano en Andalucía

Una de las comunidades donde el calor es más recurrente es Andalucía. Una gran ventaja durante gran parte del año que puede convertirse en una pesadilla en la estación de las altas temperaturas. Es también uno de los puntos de España en los que suele brillar más el sol, algo que debemos empezar a tener en cuenta antes de que sea tarde.

Habrá llegado ese día en el que pensemos cómo escapar del calor. Esa sensación de que nos está rodeando y que puede convertirse en un problema mayor, acabará siendo la que marque esta decisión en la que deberemos elegir un punto de España en el que sentirnos bien durante todo el día.

Poder salir a caminar sin necesidad de sufrir las altas temperaturas de estas jornadas pasadas es algo imprescindible. Especialmente en estos días en los que queremos descubrir lo bien que nos sienta, un buen paseo en medio de la naturaleza sin volver a casa con la ropa mojada del sudor. Te proponemos una alternativa que debes conocer y quizás te acabe sacando de más de un apuro.

En estos pueblos de Andalucía podrás vivir un verano en el que no se superan los 30º

Villaluenga del Rosario (Cádiz) es un buen plan para el verano. Un lugar donde podrás degustar uno de los mejores quesos del país que se elabora aquí y que realmente puede cambiar por completo tu opinión sobre un lugar que tiene todo lo necesario y más para descubrir que hay pueblos donde el calor no ha llegado en verano. Fresquito y con buenas opciones gastronómicas, no puedes pedir nada más.

Trevélez (Granada) está considerado el pueblo más fresco de toda Andalucía. Prepara la chaqueta y hasta el abrigo, por el día se llega a unos 20º y durante la noche desciende unos grados más. Si realmente no te gusta el verano, no lo dudes, este lugar te servirá para esquivarlo por completo. Le dirás adiós desde muchas perspectivas, justo lo que necesitas si no quieres sudar. Además de descubrir un pueblo con mucho encanto.

Ronda (Málaga) es un pueblo que está a 700 metros. No es de los más fresquitos, pero sí uno de los más conocidos. Puedes descubrir un municipio de esos que hay que ver, por el lugar en el que está situado y las fiestas o momentos especiales del año que también estarán presentes en verano. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en unas vacaciones de ensueño, de la mano de este tipo de rincones donde no hace tanto calor.

Serón (Almería) es un lugar de Andalucía donde la temperatura se mueve entre los 16 y los 29º de media en verano. Eso no quiere decir que un día supere estas cifras, pero al menos podrás escapar un poco de los días en los que parecerá que el tiempo te juega una mala pasada. Lo que quieres quizás es perderte en este mar de temperaturas agradables que te hará olvidarte un poco del verano.

Carcabuey (Córdoba) además de huir de las altas temperaturas, podrás degustar uno de los mejores aceites de oliva del país. Una excusa perfecta para perderse en la Andalucía más gastronómica. Habrá llegado el día en el que podrás empezar a escapar de esas noches agobiantes y esos días en los que no puedes salir a la calle ante unas temperaturas que estarán por las nubes.

Estos son algunos de los pueblos de Andalucía en los que no pasarás calor, hay muchos más, al igual que en el resto de las comunidades autónomas.