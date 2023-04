Es muy peligrosa: recomiendan desactivar esta función de los móviles

Los smartphones que utilizamos a diario vienen dotados de diferentes tipos de conexiones que nos permiten sincronizarlos con otros equipos o bien conectarnos a redes móviles o WiFi. Una de las tecnologías más antiguas es el Bluetooth, que sirve para emparejar teléfonos con parlantes, auriculares y demás gadgets. No obstante, recomiendan desactivar esta función de los móviles si no la usas.

Así lo advirtió hace algunos años un grupo de profesionales en el tema, reunidos en la conferencia Defcon, una de las convenciones de ciberseguridad más importantes del mundo, al concluir se trata de un tipo de conexión que es demasiado fácil de quebrantar.

Recomiendan desactivar esta función de los móviles

¿Por qué deberías apagar el Bluetooth de tu terminal?

Aunque algunos usuarios se toman la molestia de apagar cada una de las conexiones que no están activas en ese momento, otros tantos cometen el error de mantener encendido tanto el WiFi como el Bluetooth cuando no están conectados a redes ni gadgets. Esto provoca un consumo de batería más elevado, y es muy posible que no lleguen al final del día sin pasar por el cargador.

Sin embargo, no es esa la mayor preocupación de los estudiosos de la ciberseguridad, que avisan que el problema del Bluetooth tiene que ver con que esta tecnología puede ser vulnerada rápidamente por un hacker si dispone del tiempo suficiente para hacerlo.

Supongamos que nos conectamos a los auriculares en casa para tener una videollamada sin molestar al resto de la familia, pero olvidamos apagar el Bluetooth del smartphone al finalizar. Realizaremos nuestra rutina sin recordarlo, y eso dará oportunidad a quienes intentan acceder a tu teléfono de poder hacerlo con varias horas por delante y sin ningún obstáculo que se los impida.

Cualquier hacker estaría en condiciones entonces de escuchar tus conversaciones privadas a través de auriculares y altavoces, aprovechando las brechas de seguridad que existen especialmente en las versiones más antiguas de la tecnología Bluetooth.

Por supuesto, eso no quiere decir que todos los usuarios que mantengan el Bluetooth encendido a lo largo del día serán hackeados. Pero sí que están corriendo el riesgo de que alguien pueda saber de qué hablan y con quién lo hacen sin que ellos se enteren.

Por eso, es conveniente tanto por cuestiones de autonomía como de privacidad y seguridad que apagues el Bluetooth del móvil al momento en que dejes de usar esta función. Ahorrarás batería y, lo más importante, te evitarás algunos dolores de cabeza a futuro.