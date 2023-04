Quita inmediatamente esto de tu móvil: lo tienes siempre activado y es muy malo

Los teléfonos móviles se han convertido en un elemento imprescindible en nuestra vida. Lo utilizamos para casi cualquier cosa y estar lejos de nuestro móvil puede suponer un problema. Su avance ha sido tal en los últimos años, que ya prácticamente sirven para todo y eso es gracias a las tecnologías que han ido adquiriendo con el paso del tiempo. Una de ellas es el Bluetooth, una tecnología que permite la conexión con miles de accesorios como altavoces o auriculares. De hecho, desde que aparecieron los auriculares sin cables el Bluetooth se ha vuelto una de las cosas más importantes de nuestros móviles. Sin embargo, si siempre tienes esta conexión encendida debes tener mucho cuidado y desactivarla siempre que sea posible. ¿El motivo? El Bluetooth es una tecnología muy vulnerable que se puede utilizar con fines maliciosos.

Mejor desactiva el bluetooth

El motivo tiene que ver con el uso de auriculares y altavoces. Los expertos reunidos en la conferencia DEF CON en Las Vegas llegaron a la conclusión de que se trata de un tipo de conexión que es sencilla de violentar y, por tanto, se puede usar con fines maliciosos. Por ejemplo, una persona con los conocimientos adecuados sería capaz de identificar altavoces y auriculares con vulnerabilidades y acceder a tus conversaciones. O bien, saber lo que estás escuchando. También podrían hacer que en tus auriculares escuchases de momentos un fuerte sonido que te produjeses daños en el oído por su alto volumen.

¿Significa eso que voy a ser atacado? No, en absoluto, solo pone en relieve que se trata de un tipo de conexión débil y que, por tanto, siempre que sea posible desactives el bluetooth de tu móvil cuando no lo estés utilizando. Tenemos la costumbre de dejarlo conectado por defecto, algo que puedes evitar si solo lo usas para tus auriculares. En el caso de que uses un reloj inteligente ya es más complicado, ya que este emplea de manera permanente la conexión bluetooth para comunicarse por el teléfono.

Otra de las razones para apagar el bluetooth siempre que puedas, además del WiFi, es porque tiene un efecto negativo sobre el consumo de batería. Es obvio, no deja de ser una conexión más que va monitorizando los alrededores y, por tanto, demandando potencia. Así que, si deseas estar más tranquilo en todos los aspectos, tan sencillo como desactivar aquellas conexiones que no utilices de forma inmediata.

Para finalizar, te damos un consejo rápido que te puede ayudar a ahorrar batería de manera extrema si así lo necesitas. Si tu dispositivo te indica que te queda un escaso 10%, no tienes un enchufe cercano y te queda todavía un rato paa llegar a casa, ten tu móvil durante un tiempo en Modo Avión. Conseguirás que se quede como si fuese un pisapapeles, se anulen todas las antenas y que el consumo de batería sea mínimo. Te dará el respiro suficiente para que no debas estar sufriendo. Repasa cuáles son las ventajas del Modo Avión en y no sufras más de lo debido.