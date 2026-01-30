Murallas medievales y un faro: el desconocido pueblo de España que merece una visita

Cantabria puede presumir de ser una de las comunidades más bonitas de España. A medio camino entre el mar y la montaña, ofrece una experiencia memorable a los viajeros, que pueden disfrutar de su historia, cultura, naturaleza y, por supuesto, impresionante gastronomía. Normalmente, en las guías turísticas encontramos destinos como San Vicente de la Barquera o Comillas, pero Cantabria es mucho más. Hoy queremos hablarte de una joya desconocida que también merece la pena conocer: Castro Urdiales.

Un pueblo de tradición marinera que conserva los restos de unas murallas medievales que, hace siglos, sirvieron para proteger la localidad de los invasores. Castro Urdiales se puede visitar en cualquier época del año, pero en invierno adquiere un carácter muy especial. Si te apetece hacer una escapada de fin de semana y quieres descubrir un tesoro en pleno corazón de Cantabria, este destino es para ti.

Castro Urdiales, la joya marinera de Cantabria

El origen de Castro Urdiales se remonta al siglo I a.C.; fundada con el nombre de Flaviobriga, se convirtió en una de las colonias romanas más importantes del norte de Hispania. Durante la Edad Media, se consolidó como una villa marinera de gran importancia, y en el siglo XII obtuvo el fuero, lo que impulsó su desarrollo económico y social. En esta época se construyeron algunos de sus monumentos más emblemáticos, como la iglesia de Santa María de la Asunción y el castillo-faro de Santa Ana.

Lugares de interés

Uno de los grandes símbolos de la localidad es la iglesia de Santa María de la Asunción, una joya del gótico del siglo XIII y considerada el monumento gótico más importante de Cantabria. Justo al lado se encuentra el castillo-faro de Santa Ana, una fortaleza medieval que hoy alberga un faro. La ermita de Santa Ana completa este conjunto monumental.

El puente medieval, uno de los rincones más fotografiados de Castro Urdiales, conecta el casco antiguo con el castillo y ofrece unas vistas espectaculares del puerto y del mar abierto. También es de especial interés visitar el Palacio de Ocharán, una elegante mansión de finales del siglo XIX rodeada de jardines con una gran variedad de especies vegetales.

Finalmente, el paseo marítimo de Castro Urdiales es ideal para recorrer a pie mientras disfrutas de la brisa marina, el sonido de las olas y unas vistas privilegiadas del Cantábrico.

Gastronomía

La gastronomía de Castro Urdiales está profundamente ligada al mar y a la tradición marinera de Cantabria. Los pescados y mariscos frescos son los grandes protagonistas, destacando el bonito del norte, la lubina, el besugo y los chipirones. También son muy populares los guisos marineros y el marmitako, especialmente en invierno. En cuanto a carnes, destacan el solomillo y la ternera cántabra. Para terminar, no faltan los postres tradicionales, como los sobaos pasiegos y la quesada.

La experiencia de Roman

Unas de las ciudades de España que más me ha gustado 🇪🇸 Como muchos saben, estoy recorriendo las 50 provincias de España, y por alguna razón Castro-Urdiales se quedó en mi corazón ❤️ Buena gente, unas vistas IMPRESIONANTES, buena gastronomía y unas playas hermosas hicieron que esta ciudad cántabra me enamorara 🥹 Todos los sitios que mostré son gratis, pero el Palacio de Ocharan no está abierto todo el año. Este año queda poco tiempo para verlo, y tienen que reservar en la web. Y el bar donde comí se llama Berr House y está estupendo 😋 Ustedes conocen Castro-Urdiales? Les leo en los comentarios 👀

«Ésta es una de las ciudades que más me ha gustado en mi recorrido por las 50 provincias de España. Está ubicada en la comunidad de Cantabria y tiene muchísimos lugares que me sorprendieron y que te recomiendo visitar. Entre ellos, el cementerio de Ballena, considerado uno de los más lindos del país, situado sobre un acantilado con impresionantes vistas al mar; el Palacio de Ocharán, una mansión que perteneció a un fotógrafo y escritor torrelaveguense, rodeada de jardines bellísimos con numerosas especies vegetales; la iglesia de Santa María de la Asunción, un magnífico templo del siglo XIII considerado el monumento gótico más importante de Cantabria; el castillo de Santa Ana, que alberga un faro en su interior; la ermita de Santa Ana, construida sobre restos arqueológicos; y el impresionante puente medieval desde el que los niños de la ciudad se tiran al agua.

Todo ello crea una de las vistas urbanas más bonitas que he visto. Y sí, estoy hablando de Castro Urdiales, una ciudad donde, además, se come de lujo y que cuenta con playas paradisíacas. Si vas, no te olvides de caminar hasta el final del rompeolas, algo muy característico de los castreños. ¿Tú conocías Castro Urdiales? Te leo en los comentarios y sígueme para descubrir más lugares maravillosos de Cantabria y de toda España».