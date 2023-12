Aprende a detectar el timo del ascensor que está muy difundido en España, antes de arruinarte por completo. En nuestro país el consumidor está indefenso ante determinadas estafas, es triste que toda una comunidad de vecinos, más de 50 personas sufran las consecuencias de este tipo de estafas. Lo peor es que habrá familias que estarán pagando por algo qu quizás nunca van a poder tener, sin opción a recuperar su dinero. Las consecuencias pueden ser terribles, para estos vecinos de Gijón o cualquier que caiga en el famoso ‘timo del ascensor’.

Ya está en España el ‘timo del ascensor’

Tener un ascensor es algo que todos los edificios, especialmente los más antiguos, sueñan. Las escaleras pueden convertirse en una cárcel, especialmente para las personas de más edad o aquellas que tengan movilidad recibida. Romperse una pierna, puede suponer semanas sin poder salir a la calle.

Por lo que, no solo es algo que aporte comodidad al edificio, sino que en muchos lugares es casi una necesidad. En un edificio de Gijón no dudaron en apostar por la instalación de un ascensor que les hacía la vida más fácil. Una decisión con la que todos estuvieron de acuerdo, por lo que se lanzaron en busca de esta opción.

Un ascensor no es barato. Unos 100.000 euros, cifra a la que se le suman las obras y el mantenimiento que se deba hacer. Dependerla del edificio y del lugar destinado a colocarse ese ascensor. No todos los edificios pueden tener un ascensor, ya que el espacio y la estructura del edificio supervisada por un arquitecto es el que determina esta opción. Estos estafados contaron con lo que les dijo una empresa que no era tal, haciendo realidad un sueño que quizás era imposible.

Así es cómo detectar y evitar ‘el timo del ascensor’

‘El timo del ascensor’ es uno de los más recurrentes en bloques de viviendas antiguos. Una empresa ofrece la instalación de un ascensor, aunque es casi imposible colocarlo, les da a los inquilinos casi una solución milagrosa que puede cambiarles la vida. Por lo que todos aceptan sin dudarlo, confiando en una empresa que quizás no se dedique ni a la instalación de ascensores.

La instalación se paga por adelantado, antes de que empiecen las obras. Por lo que muchos de los estafados pidieron un crédito o invirtieron sus ahorros. Unos 8.000 euros por familia que se han esfumado. La empresa desapareció y evidentemente se quedaron sin ascensor, pese haber colocado algunos andamios, que ahora mismo solo les hacen la vida más difícil.

Este tipo de estafas puede acabar siendo especialmente complicada ya que no hay una protección contra estas personas. Es decir, ellos de forma voluntaria han entregado un dinero a una empresa que no tenía las garantías posibles para poder realizar este tipo de tarea que finalmente no se ha conseguido realizar.

Por lo que supone un timo muy extendido y todo un éxito para aquellos que lo realizan, que se llevan miles de euros sin hacer nada. Cobrar sin trabajar, ganar dinero sin trabajar, son conceptos que en este país por desgracia están más extendidos de lo que se parece, por lo que será mejor que estemos en guardia ante una serie de elementos que podrían acabar perjudicándonos. Ante cualquier duda de una empresa u obra grande en casa o en la comunidad, debemos buscar referencias y optar por la opción más segura. Nunca pagar por adelantado y menos grandes cantidades de dinero sin ver la obra acabada o empezada.