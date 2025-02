El motivo por el que es muy difícil encontrar huevos blancos en el supermercado

Los huevos blancos en el supermercado parece que se han convertido en un elemento que no suele aparecer. Estamos ante un detalle, ese color blanco que se ha convertido en una novedad destacada y que quizás hasta ahora no pensábamos que podríamos tener en cuanta algunos elementos que hasta la fecha nunca hubiéramos pensado. Hace unos años los huevos eran grandes enemigos de la salud y ahora están en la cima de lo que debemos comer cada día.

Estos alimentos que han acabado siendo los mejores aliados de una salud de hierro los compramos de forma casi semanal. Es el ingrediente con el que podemos cocinar casi de todo y eso se notará de una manera que quizás hasta la fecha no pensábamos que tuviéramos por delante. Habrá llegado el momento de poner sobre la mesa determinados detalles que son los que harán que estos huevos lleguen a nuestra mesa con todos los conocimientos que nos harán disfrutar de un ingrediente espectacular. Es hora de saber por qué no hay huevos blancos en el supermercado. Los expertos no han dudado en dar una serie de datos que pueden ser claves.

Es difícil encontrar huevos blancos

Los huevos son y serán siempre el mejor básico de toda lista de la compra. Podemos empezar a crear recetas increíbles de la mano de una combinación de ingredientes que pueden acabar siendo claves. En esencia, necesitamos descubrir estos elementos que se funden en una serie de recetas maravillosas.

Tocará ver qué mezcla de sabores podemos crear con ellos. Por sí solos ya son un buen básico. Un huevo duro, hervido, en forma de tortilla o de huevo frito son pequeños manjares que podemos comer siempre que nos apetezca en estos días que corren.

La mezcla de sabores que podemos conseguir acabará siendo los que marcarán un antes y un después. De la mano de una situación que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en cuenta y que pueden acabar marcando una diferencia importante.

A la hora de ir a comprarlos en el supermercado, los huevos acabarán siendo claves. De la mano de una serie de detalles que hasta la fecha no hubiéramos ni esperado. Con una combinación de ingredientes que quizás hasta ahora no teníamos en mente.

En los supermercados nos fijaremos en una peculiaridad que sorprende, es casi imposible encontrar huevos blancos y el motivo nos sorprenderá.

Este es el motivo por el que no encontrarás huevos blancos en el supermercado

En los supermercados no vamos a encontrar huevos blancos, si los huevos son de procedencia española. Aunque no son imposibles de encontrar, si buscamos en lugares en los que la importación acabará siendo una realidad en estos días que tenemos por delante en busca de precios más bajos.

Desde el blog de los especialistas de Pazos de Vilane nos explican el motivo de la desaparición de huevos de este color: «Los huevos blancos desaparecieron del mercado español hace más de dos décadas. Hoy día es casi imposible encontrarlos en los lineales de los supermercados. Pero, ¿por qué? ¿Qué ha ocurrido con los huevos blancos? ¿Hay alguna diferencia con los morenos o marrones? Muchos de nosotros todavía recordamos que en nuestra niñez los huevos blancos eran más comunes que los marrones o morenos. En cualquier pollería podían encontrarse y sólo conseguíamos los segundos cuando íbamos de excursión a una zona rural, donde en algunas granjas tradicionales los vendían a granel. Por eso nos extraña que los huevos blancos hayan “desaparecido del mapa”. ¿Qué ha ocurrido con los huevos claros en España? Te desvelamos el secreto en seguida».

Siguiendo con la misma explicación: «En general, el color del huevo va asociado al plumaje de la gallina. Es decir, las gallinas de plumas blancas o muy claras ponen huevos blancos, mientras que las gallinas de plumajes más oscuros, huevos marrones o morenos, los mayoritarios del mercado español. No obstante, siempre hay excepciones asociadas a determinadas razas de gallinas, y podrías llegar a encontrar huevos de colores en tonos crema, chocolate o incluso huevos azules».

La explicación sobre el por qué en España no hay huevos blancos nos sorprenderá: «Cuando en los años 50-60 se empezaron a inaugurar en España las grandes industrias avícolas de jaula, los productores españoles eligieron variedades de gallinas blancas. Así pues, el mercado comenzó a inundarse de huevos blancos. Mientras, las pequeñas producciones caseras que iban sobreviviendo mantuvieron las razas autóctonas, que en España suelen ser de plumaje oscuro y, por tanto, ponedoras de huevos morenos. Años más tarde, en los 70 y 80, los consumidores de ciudad todavía conseguían esos huevos morenos cuando iban de vacaciones a las zonas rurales. Los familiares se los regalaban o incluso podían comprarlos en algunas producciones pequeñas y “caseras”. Por eso muchos españoles fueron asumiendo poco a poco que los huevos blancos eran “menos naturales” (puesto que los encontraban en las pollerías de las ciudades) que los huevos marrones, que asociaban al campo. Es decir, se fue dando por hecho que los huevos morenos eran los únicos “de corral” y criados tradicionalmente. Cuando los grandes productores industriales de huevos se dieron cuenta de estas preferencias por parte de los consumidores cambiaron las gallinas blancas por ponedoras de plumajes oscuros, con el fin de poder comercializar huevos marrones. Ese es el motivo por el que hoy día es muy difícil encontrar huevos blancos en las tiendas: no es más que una estrategia de marketing que viene manteniéndose desde hace décadas».