Meta AI de WhatsApp es peligrosa y debes desactivarla urgente: así se quita el círculo azul

Lo que comenzó como una simple herramienta para «enviar un mensaje rápido» ha evolucionado radicalmente. Las aplicaciones de mensajería se han transformado por completo, y ahora ofrecen mucho más que solo chatear.

Con ellas puedes hacer videollamadas, transferir dinero, compartir archivos y hasta utilizar asistentes de inteligencia artificial que te ayudan a responder. Estas plataformas se han transformado en auténticos centros de control digital, imprescindibles en nuestro día a día. ¿Te imaginas vivir sin ellas?

Éste es el caso de WhatsApp, una de las apps más populares a nivel mundial, que recientemente ha incorporado Meta AI, una inteligencia artificial que aparece como un asistente virtual dentro de la propia plataforma. Aunque esta novedad ha sido bien recibida por algunos usuarios, también ha despertado un cierto recelo por parte de quienes se preocupan por la privacidad y el consumo de recursos del dispositivo.

El famoso «círculo azul» ha aparecido en la parte superior del menú de chats y como una conversación fija, disponible para hacer consultas o peticiones al estilo de un chatbot. Aunque a simple vista pueda parecer útil, detrás de su interfaz se ocultan una serie de inconvenientes que muchos usuarios desconocen. Desde el tratamiento de los datos hasta el impacto en el rendimiento del móvil, existen varias razones de peso por las cuales sería mejor evitar el uso de esta herramienta o, al menos, limitar al máximo la interacción con ella.

Peligros de Meta AI de WhatsApp

Uno de los aspectos más preocupantes de Meta AI en WhatsApp es la falta de cifrado de extremo a extremo. Mientras que las conversaciones habituales en esta app cuentan con un robusto sistema de seguridad que impide que terceros accedan a los mensajes, las interacciones con Meta AI no están protegidas de la misma manera.

Esto significa que cualquier pregunta, comentario o información que compartas con este asistente puede ser registrada, almacenada y analizada por Meta. Este detalle puede parecer inofensivo para algunos, pero para aquellos que valoran su privacidad, representa una seria amenaza.

Además, Meta ya ha confirmado que utiliza las conversaciones con su inteligencia artificial para seguir entrenando el sistema. En otras palabras, cada vez que haces una pregunta o interactúas con Meta AI, estás proporcionando información valiosa que se puede usar para mejorar sus algoritmos. Esto plantea la duda de hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestra información personal a cambio de una comodidad que, en muchos casos, es prescindible.

Otro aspecto relevante es la precisión de las respuestas que ofrece Meta AI. Aunque puede parecer una herramienta avanzada, lo cierto es que todavía comete errores y, en ocasiones, proporciona datos desactualizados o incorrectos. Esto se debe a que la IA se basa en información recopilada de fuentes diversas que no siempre están actualizadas. De momento, no es una fuente confiable al 100 %.

El impacto en el rendimiento del dispositivo es otro punto negativo que conviene considerar. Al estar siempre activa en segundo plano, Meta AI contribuye al consumo de batería y de datos móviles, algo que resulta especialmente molesto en teléfonos de gama baja o más antiguos. Algunos usuarios ya han reportado una disminución en la autonomía de sus dispositivos desde la aparición de esta funcionalidad.

¿Se puede desactivar?

Por si fuera poco, la presencia constante de Meta AI puede resultar invasiva. Aunque no se utilice, el círculo azul permanece en la pantalla principal de chats. Además, WhatsApp no ofrece ninguna opción para eliminar esta función por completo. Entonces, ¿qué puede hacer un usuario que no quiere tener esta función rondando por la aplicación?

Aunque no es posible eliminarla por completo, sí se pueden aplicar ciertas estrategias . En primer lugar, lo más importante es no interactuar con la IA: no hacerle preguntas, no iniciar conversaciones y no enviarle información. Si aparece como una conversación en tu lista de chats, puedes archivarla para que desaparezca de la vista principal.

Otra medida recomendable es revisar los ajustes de privacidad de la cuenta de WhatsApp. Aunque no se puede desactivar la IA desde ahí, es una buena opción para asegurarte de que el resto de tus conversaciones están debidamente protegidas. Asegúrate de que tienes activado el cifrado, revisa qué permisos has concedido a la app y elimina cualquier acceso innecesario.

También es importante mantenerse informado sobre futuras actualizaciones. Meta podría, en algún momento, permitir opciones más avanzadas de personalización o incluso dar la posibilidad de desactivar Meta AI.

En definitiva, la integración de Meta AI en WhatsApp representa un avance con luces y sombras. Si bien puede ser útil en ciertos contextos, como para resolver dudas rápidas o buscar información, su implementación actual deja mucho que desear en términos de privacidad, precisión, rendimiento y control del usuario.

Hasta que Meta no ofrezca más transparencia a la hora de gestionar esta funcionalidad, lo más sensato es mantenerse al margen de su uso y proteger la información tanto como sea posible. Vivimos en una era donde cada clic, cada palabra y cada interacción digital se puede utilizar para algo más. Por eso, ahora más que nunca, es esencial adoptar una actitud crítica frente a las nuevas tecnologías que se nos presentan.